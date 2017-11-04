Потерпевший крушение у Шпицбергена вертолет Ми-8 подняли со дна моря

У берегов Шпицбергена завершилась сложная операция по подъему затонувшего российского вертолета
Ми-8.
В поднятом на поверхность остове вертолета Ми-8 не обнаружено тел погибших, сообщил РИА Новости генконсул РФ в Баренцбурге Вячеслав Николаев.
Также со дна поднят речевой самописец затонувшего вертолета. Устройство будет направлено на расшифровку в Москву. Об этом сообщил руководитель оперативного штаба МЧС России на Шпицбергене Евгений Саидов, передает ТАСС.
Ранее в МЧС сообщали, что корпус упавшего в море вертолета не имел серьезных повреждений, машина лежала на винте.
В понедельник тело одного из погибших при крушении Ми-8 у Шпицбергена было поднято на борт норвежского судна. Сейчас поиски остальных без вести пропавших продолжаются. За последние пять дней спасатели обследовали более 200 км береговой линии, но ни членов экипажа, ни связанных с катастрофой предметов больше обнаружено не было, передает ТАСС.
Напомним, вертолет Ми-8 авиакомпании «Конверс Авиа» пропал 26 октября по пути из законсервированного поселка Пирамида в Баренцбург. На борту находились пятеро членов экипажа и трое сотрудников НИИ Арктики и Антарктики. 29 октября к поискам подключились специалисты МЧС России. Ми-8 был обнаружен в море в двух километрах северо-восточнее мыса Хеер. По предварительной версии, причиной крушения могла стать плохая погода.
Также со дна поднят речевой самописец затонувшего вертолета. Устройство будет направлено на расшифровку в Москву. Об этом сообщил руководитель оперативного штаба МЧС России на Шпицбергене Евгений Саидов, передает ТАСС.
Ранее в МЧС сообщали, что корпус упавшего в море вертолета не имел серьезных повреждений, машина лежала на винте.
В понедельник тело одного из погибших при крушении Ми-8 у Шпицбергена было поднято на борт норвежского судна. Сейчас поиски остальных без вести пропавших продолжаются. За последние пять дней спасатели обследовали более 200 км береговой линии, но ни членов экипажа, ни связанных с катастрофой предметов больше обнаружено не было, передает ТАСС.
Напомним, вертолет Ми-8 авиакомпании «Конверс Авиа» пропал 26 октября по пути из законсервированного поселка Пирамида в Баренцбург. На борту находились пятеро членов экипажа и трое сотрудников НИИ Арктики и Антарктики. 29 октября к поискам подключились специалисты МЧС России. Ми-8 был обнаружен в море в двух километрах северо-восточнее мыса Хеер. По предварительной версии, причиной крушения могла стать плохая погода.
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