Прощай, «макаров»!
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Прощай, «макаров»!

    МЧС: фюзеляж рухнувшего у Шпицбергена Ми-8 оказался практически целым

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    • Фото: МЧС России
    МЧС: фюзеляж рухнувшего у Шпицбергена <nobr>Ми-8</nobr> оказался практически целым

    МЧС: фюзеляж рухнувшего у Шпицбергена Ми-8 оказался практически целым

    МЧС: фюзеляж рухнувшего у Шпицбергена <nobr>Ми-8</nobr> оказался практически целым
  • Фото: МЧС России

    • В МЧС рассказали о результатах обследования места крушения вертолета Ми-8 подводным аппаратом «Фалькон» и ходе поисковой операции в районе Шпицбергена.

    Сообщение пресс-службы МЧС РФ: «Обследование места аварии российским телеуправляемым глубоководным аппаратом „Фалькон“ показало, что корпус вертолета практически не имеет серьезных повреждений, машина лежит на винте».

    Спасатели рассказали, что ведется подготовка к операции по подъему вертолета на поверхность.

    Сообщение пресс-службы МЧС РФ: «Поисковые работы и обследование вертолета продолжаются. Они ведутся в районе падения Ми-8 с использованием различного специального оборудования, в том числе локаторов бокового и кругового обзора, а также автономного необитаемого подводного аппарата».

    смотретьНайдено тело погибшего при крушении российского Ми-8 у Шпицбергена
    Найдено тело погибшего при крушении российского Ми-8 у Шпицбергена
    Напомним, вертолет Ми-8 авиакомпании «Конверс Авиа» пропал 26 октября по пути из законсервированного поселка Пирамида в Баренцбург. На борту находились пятеро членов экипажа и трое ученых, сотрудников НИИ Арктики и Антарктики. 29 октября к поискам подключились специалисты МЧС России. Ми-8 был обнаружен в море в двух километрах северо-восточнее мыса Хеер.

    смотретьСпасатели подняли тело первого погибшего при крушении Ми-8 у Шпицбергена
    Спасатели подняли тело первого погибшего при крушении Ми-8 у Шпицбергена
    В понедельник тело первого погибшего при крушении Ми-8 у Шпицбергена было поднято на борт норвежского судна. По предварительной версии, причиной падения Ми-8 могла стать плохая погода. Точнее станет известно после того, как из воды достанут бортовой самописец. Он находится в хвостовой части вертолета.

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