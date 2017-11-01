МЧС: фюзеляж рухнувшего у Шпицбергена Ми-8 оказался практически целым

В МЧС рассказали о результатах обследования места крушения вертолета
Ми-8 подводным аппаратом «Фалькон» и ходе поисковой операции в районе Шпицбергена.
Сообщение пресс-службы МЧС РФ: «Обследование места аварии российским телеуправляемым глубоководным аппаратом „Фалькон“ показало, что корпус вертолета практически не имеет серьезных повреждений, машина лежит на винте».
Спасатели рассказали, что ведется подготовка к операции по подъему вертолета на поверхность.
Сообщение пресс-службы МЧС РФ: «Поисковые работы и обследование вертолета продолжаются. Они ведутся в районе падения Ми-8 с использованием различного специального оборудования, в том числе локаторов бокового и кругового обзора, а также автономного необитаемого подводного аппарата».
Напомним, вертолет Ми-8 авиакомпании «Конверс Авиа» пропал 26 октября по пути из законсервированного поселка Пирамида в Баренцбург. На борту находились пятеро членов экипажа и трое ученых, сотрудников НИИ Арктики и Антарктики. 29 октября к поискам подключились специалисты МЧС России. Ми-8 был обнаружен в море в двух километрах северо-восточнее мыса Хеер.
В понедельник тело первого погибшего при крушении Ми-8 у Шпицбергена было поднято на борт норвежского судна. По предварительной версии, причиной падения Ми-8 могла стать плохая погода. Точнее станет известно после того, как из воды достанут бортовой самописец. Он находится в хвостовой части вертолета.
Спасатели рассказали, что ведется подготовка к операции по подъему вертолета на поверхность.
Сообщение пресс-службы МЧС РФ: «Поисковые работы и обследование вертолета продолжаются. Они ведутся в районе падения Ми-8 с использованием различного специального оборудования, в том числе локаторов бокового и кругового обзора, а также автономного необитаемого подводного аппарата».
Напомним, вертолет Ми-8 авиакомпании «Конверс Авиа» пропал 26 октября по пути из законсервированного поселка Пирамида в Баренцбург. На борту находились пятеро членов экипажа и трое ученых, сотрудников НИИ Арктики и Антарктики. 29 октября к поискам подключились специалисты МЧС России. Ми-8 был обнаружен в море в двух километрах северо-восточнее мыса Хеер.
В понедельник тело первого погибшего при крушении Ми-8 у Шпицбергена было поднято на борт норвежского судна. По предварительной версии, причиной падения Ми-8 могла стать плохая погода. Точнее станет известно после того, как из воды достанут бортовой самописец. Он находится в хвостовой части вертолета.
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