Facebook, Twitter и Google отчитались сенаторам о вероятности влияния России на выборы в США

В конгрессе США прошли публичные слушания о приписываемом России вмешательстве в ход прошлогодних президентских выборов.
На встречу с сенаторами пригласили представителей крупнейших интернет-корпораций: Facebook, Twitter и Google. Их попросили рассказать о том, как Россия якобы использовала соцсети для влияния на политические предпочтения американцев.
Специалист Facebook приготовил к слушаниям аналитическую записку. В ней говорится, что за два последних года российские пользователи запостили около 80 тысяч записей о выборах в США, и подчеркивается, что это ничтожно мало, по сравнению с общим объемом контента. Интернет-гигант Google, в свою очередь, заявил, что российские СМИ, включая телеканал RT, никаких правил не нарушали.
Естественно, многих сенаторов такие доклады не удовлетворили. Американские политики продолжают утверждать, что «Россия вмешивалась в выборы президента США».
Ричард Берр, председатель спецкомитета по разведке Сената Конгресса США: «Расследование показало, что Россия вела очень активную кампанию по вмешательству в выборы 2016 года. И мы планируем, мы надеемся, найти ответы на все вопросы».
Напомним, ранее в Facebook, Twitter и Google утверждали, что в ходе предвыборной кампании в США российские боты якобы скупали в соцсетях рекламу, чтобы повлиять на исход президентских выборов в Америке. А руководство Twitter решило заблокировать рекламу на всех аккаунтах, которыми владеют российские СМИ — RT и Sputnik.
Ранее обвинения о якобы вмешательстве в выборы неоднократно опровергали как в Белом доме, так и в Кремле. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, «нет предела фантазиям».
Специалист Facebook приготовил к слушаниям аналитическую записку. В ней говорится, что за два последних года российские пользователи запостили около 80 тысяч записей о выборах в США, и подчеркивается, что это ничтожно мало, по сравнению с общим объемом контента. Интернет-гигант Google, в свою очередь, заявил, что российские СМИ, включая телеканал RT, никаких правил не нарушали.
Естественно, многих сенаторов такие доклады не удовлетворили. Американские политики продолжают утверждать, что «Россия вмешивалась в выборы президента США».
Ричард Берр, председатель спецкомитета по разведке Сената Конгресса США: «Расследование показало, что Россия вела очень активную кампанию по вмешательству в выборы 2016 года. И мы планируем, мы надеемся, найти ответы на все вопросы».
Напомним, ранее в Facebook, Twitter и Google утверждали, что в ходе предвыборной кампании в США российские боты якобы скупали в соцсетях рекламу, чтобы повлиять на исход президентских выборов в Америке. А руководство Twitter решило заблокировать рекламу на всех аккаунтах, которыми владеют российские СМИ — RT и Sputnik.
Ранее обвинения о якобы вмешательстве в выборы неоднократно опровергали как в Белом доме, так и в Кремле. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, «нет предела фантазиям».
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