Google не подтвердила нарушения правил YouTube российскими СМИ

Компания Google сообщила, что не выявила никаких нарушений политики YouTube российскими СМИ.
Компания Google не обнаружила никаких свидетельств манипуляций со стороны телеканала RT и других российских СМИ на платформе YouTube, сообщает РИА Новости.
Из доклада Google: «Некоторые поднимали вопросы об использовании YouTube телеканалом RT, финансируемым российским правительством СМИ. Наше расследование не выявило свидетельств манипуляций нашей платформой или нарушения нашей политики. RT и все другие финансируемые государством СМИ по-прежнему подчиняются нашим стандартным правилам».
Ранее представители Facebook, Google и Twitter заявили о готовности предоставить американскому конгрессу новую информацию о деятельности российских СМИ, якобы направленной на вмешательство в американские выборы. В Google сообщили, что выявили два аккаунта, которые могут быть связаны с Россией. Якобы они потратили 4,7 тыс. долларов на рекламу во время президентских выборов США. Также утверждалось, что были найдены 18 YouTube-каналов, предположительно связанных с Россией, на которых было размещено более 1 тыс. видео общей продолжительностью 43 часа.
Напомним, ранее в Facebook, Twitter и Google утверждали, что в ходе предвыборной кампании в США российские боты якобы покупали рекламу в соцсетях, чтобы повлиять на исход президентских выборов. Кроме того, руководство Twitter решило заблокировать рекламу на всех аккаунтах, которыми владеют российские СМИ — RT и Sputnik.
Из доклада Google: «Некоторые поднимали вопросы об использовании YouTube телеканалом RT, финансируемым российским правительством СМИ. Наше расследование не выявило свидетельств манипуляций нашей платформой или нарушения нашей политики. RT и все другие финансируемые государством СМИ по-прежнему подчиняются нашим стандартным правилам».
Ранее представители Facebook, Google и Twitter заявили о готовности предоставить американскому конгрессу новую информацию о деятельности российских СМИ, якобы направленной на вмешательство в американские выборы. В Google сообщили, что выявили два аккаунта, которые могут быть связаны с Россией. Якобы они потратили 4,7 тыс. долларов на рекламу во время президентских выборов США. Также утверждалось, что были найдены 18 YouTube-каналов, предположительно связанных с Россией, на которых было размещено более 1 тыс. видео общей продолжительностью 43 часа.
Напомним, ранее в Facebook, Twitter и Google утверждали, что в ходе предвыборной кампании в США российские боты якобы покупали рекламу в соцсетях, чтобы повлиять на исход президентских выборов. Кроме того, руководство Twitter решило заблокировать рекламу на всех аккаунтах, которыми владеют российские СМИ — RT и Sputnik.
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