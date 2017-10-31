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    «Нет предела фантазии»: Лавров ответил на обвинения во вмешательстве РФ в выборы

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    «Нет предела фантазии»: Лавров ответил на обвинения во вмешательстве РФ в выборы

    «Нет предела фантазии»: Лавров ответил на обвинения во вмешательстве РФ в выборы

    Глава МИД РФ раскритиковал заявления о том, что Россия вмешивается в выборы в странах Запада.

    Сергей Лавров подчеркнул, что подобные утверждения не имеют ничего общего с действительностью.

    При этом министр отметил, что Москву уже обвиняют во вмешательстве в политику не только США и европейских стран, но и во внутренние дела ЮАР.

    Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ: «Без единого доказательства, как вы знаете, нас обвиняют во вмешательстве в выборы не только в Соединснных Штатах, но и в европейских государствах. Недавно нас обвинили в том, что в Москве принимаются решения о том, какого министра назначить в ЮАР. В общем, нет предела фантазии».

    Также, выступая на брифинге Ассоциации европейского бизнеса, глава МИД РФ заявил, что США под предлогом борьбы с российской угрозой пытаются продвинуть свои экономические и энергетические позиции в Европе, а также заставить европейцев увеличить расходы на оборону, передает «Интерфакс».

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    Напомним, расследование вменяемого России вмешательства в выборы президента США, а также предполагаемых связей с РФ Дональда Трампа ведется в ФБР и Конгрессе. Ранее обвинения неоднократно опровергали как в Белом доме, так и в Кремле. В частности, в Москве называли обвинения в попытках повлиять на выборы в США «абсолютно голословными».

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