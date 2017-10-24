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    Опубликовано видео проникновения вооруженного мужчины на радиостанцию «Эхо Москвы». журналистика, задержание, нападения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВОпубликовано видео проникновения вооруженного мужчины на радиостанцию «Эхо Москвы»

    Опубликовано видео проникновения вооруженного мужчины на радиостанцию «Эхо Москвы»

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    Опубликовано видео проникновения вооруженного мужчины на радиостанцию «Эхо Москвы»

    Опубликовано видео проникновения вооруженного мужчины на радиостанцию «Эхо Москвы»

    Опубликовано видео проникновения вооруженного мужчины на радиостанцию «Эхо Москвы»

      Радиостанция «Эхо Москвы» обнародовала видеоролик, на котором видно, как именно в здание редакции проник мужчина, напавший с ножом на ведущую Татьяну Фельгенгауэр.

      Видеозапись момента, как преступник проник на территорию радиостанции, опубликована на канале радиостанции в Telegram.

      На видеозаписи видно, что мужчина абсолютно спокойно подошел к стойке охраны и стал доставать и предъявлять какие-то бумаги. Одновременно другой рукой он внезапно выхватил из кармана баллончик с газом и распылил его в лицо охраннику.

      После этого он пролез под турникетом и помчался бегом внутрь здания, где, спустя пару минут, ударил ножом в шею ведущую радиостанции Татьяну Фельгенгауэр. Ее доставили в больницу и прооперировали. Сейчас 32-летняя радиоведущая находится в медикаментозной коме в отделении реанимации. Консилиум врачей рассчитывает на благоприятный исход лечения. Медики также сообщили, что голосовые связки радиоведущей не задеты.

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