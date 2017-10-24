Опубликовано видео проникновения вооруженного мужчины на радиостанцию «Эхо Москвы»

Радиостанция «Эхо Москвы» обнародовала видеоролик, на котором видно, как именно в здание редакции проник мужчина, напавший с ножом на ведущую Татьяну Фельгенгауэр.
Видеозапись момента, как преступник проник на территорию радиостанции, опубликована на канале радиостанции в Telegram.
На видеозаписи видно, что мужчина абсолютно спокойно подошел к стойке охраны и стал доставать и предъявлять какие-то бумаги. Одновременно другой рукой он внезапно выхватил из кармана баллончик с газом и распылил его в лицо охраннику.
После этого он пролез под турникетом и помчался бегом внутрь здания, где, спустя пару минут, ударил ножом в шею ведущую радиостанции Татьяну Фельгенгауэр. Ее доставили в больницу и прооперировали. Сейчас 32-летняя радиоведущая находится в медикаментозной коме в отделении реанимации. Консилиум врачей рассчитывает на благоприятный исход лечения. Медики также сообщили, что голосовые связки радиоведущей не задеты.
Нападавший задержан, его личность установлена. Им оказался 48-летний гражданин Израиля Борис Гриц. Появилась информация, что он работал в Москве репетитором по физике и математике.
Свою агрессию он объяснил «телепатическим насилием», которым журналистка якобы его изнуряла. При этом следователи выяснили, что претензий к профессиональной деятельности ведущей мужчина в ходе допроса не высказывал. Преступнику назначили проведение психиатрической экспертизы.
На видеозаписи видно, что мужчина абсолютно спокойно подошел к стойке охраны и стал доставать и предъявлять какие-то бумаги. Одновременно другой рукой он внезапно выхватил из кармана баллончик с газом и распылил его в лицо охраннику.
После этого он пролез под турникетом и помчался бегом внутрь здания, где, спустя пару минут, ударил ножом в шею ведущую радиостанции Татьяну Фельгенгауэр. Ее доставили в больницу и прооперировали. Сейчас 32-летняя радиоведущая находится в медикаментозной коме в отделении реанимации. Консилиум врачей рассчитывает на благоприятный исход лечения. Медики также сообщили, что голосовые связки радиоведущей не задеты.
Нападавший задержан, его личность установлена. Им оказался 48-летний гражданин Израиля Борис Гриц. Появилась информация, что он работал в Москве репетитором по физике и математике.
Свою агрессию он объяснил «телепатическим насилием», которым журналистка якобы его изнуряла. При этом следователи выяснили, что претензий к профессиональной деятельности ведущей мужчина в ходе допроса не высказывал. Преступнику назначили проведение психиатрической экспертизы.
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