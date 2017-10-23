Ведущая «Эха Москвы» находится в коме после нападения

Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов рассказал о состоянии ведущей Татьяны Фельгенгауэр, которую ранил ножом злоумышленник.
По словам Венедиктова, сейчас журналистка находится в состоянии искусственной комы. Она подключена к аппарату вентиляции легких.
Венедиктов отметил, что в таком состоянии Фельгенгауэр пробудет до завтра. 24 октября врачи будут решать, какое лечение применять и насколько серьезны последствия ранения, передает «Интерфакс».
Напомним, сегодня днем 48-летний мужчина ворвался в редакцию радиостанции «Эхо Москвы» в центре Москвы и ударил Татьяну Фельгенгауэр ножом в горло. Охрана задержала нападавшего и передала правоохранительным органам. По предварительным данным, причиной атаки стала личная неприязнь.
Пострадавшая журналистка была доставлена в НИИ им. Склифосовского. Ведущую уже прооперировали и перевели в палату.
Выяснилось, что на журналистку напал проживающий в Израиле уроженец Грузии Борис Гриц. На допросе он заявил, что Фельгенгауэр «телепатически» преследовала его, а также каждую ночь «изводила сексуально». Теперь мужчине грозит ответственность по статье «Покушение на убийство».
Венедиктов отметил, что в таком состоянии Фельгенгауэр пробудет до завтра. 24 октября врачи будут решать, какое лечение применять и насколько серьезны последствия ранения, передает «Интерфакс».
Напомним, сегодня днем 48-летний мужчина ворвался в редакцию радиостанции «Эхо Москвы» в центре Москвы и ударил Татьяну Фельгенгауэр ножом в горло. Охрана задержала нападавшего и передала правоохранительным органам. По предварительным данным, причиной атаки стала личная неприязнь.
Пострадавшая журналистка была доставлена в НИИ им. Склифосовского. Ведущую уже прооперировали и перевели в палату.
Выяснилось, что на журналистку напал проживающий в Израиле уроженец Грузии Борис Гриц. На допросе он заявил, что Фельгенгауэр «телепатически» преследовала его, а также каждую ночь «изводила сексуально». Теперь мужчине грозит ответственность по статье «Покушение на убийство».
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