Улицы разбитых фонарей
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Улицы разбитых фонарей

    Ведущая «Эха Москвы» находится в коме после нападения

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    • Фото: echoperm.ru
    Ведущая «Эха Москвы» находится в коме после нападения

    Ведущая «Эха Москвы» находится в коме после нападения

    Ведущая «Эха Москвы» находится в коме после нападения
  • Фото: echoperm.ru

    • Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов рассказал о состоянии ведущей Татьяны Фельгенгауэр, которую ранил ножом злоумышленник.

    По словам Венедиктова, сейчас журналистка находится в состоянии искусственной комы. Она подключена к аппарату вентиляции легких.

    Венедиктов отметил, что в таком состоянии Фельгенгауэр пробудет до завтра. 24 октября врачи будут решать, какое лечение применять и насколько серьезны последствия ранения, передает «Интерфакс».

    Напомним, сегодня днем 48-летний мужчина ворвался в редакцию радиостанции «Эхо Москвы» в центре Москвы и ударил Татьяну Фельгенгауэр ножом в горло. Охрана задержала нападавшего и передала правоохранительным органам. По предварительным данным, причиной атаки стала личная неприязнь.

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    Пострадавшая журналистка была доставлена в НИИ им. Склифосовского. Ведущую уже прооперировали и перевели в палату.

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    Выяснилось, что на журналистку напал проживающий в Израиле уроженец Грузии Борис Гриц. На допросе он заявил, что Фельгенгауэр «телепатически» преследовала его, а также каждую ночь «изводила сексуально». Теперь мужчине грозит ответственность по статье «Покушение на убийство».

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