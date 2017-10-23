Состояние раненой ведущей «Эха Москвы» оценивается как тяжелое

Врачи оценивают состояние раненой ведущей радиостанции «Эхо Москвы» Татьяны Фельгенгауэр как тяжелое.
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«Фельгенгауэр госпитализирована в НИИ им. Склифосовского, ее состояние стабильно тяжелое, но угрозы жизни нет», — рассказалл «Интерфакс» источник в медицинских кругах. В то же время главный редактор сайта «Эхо Москвы» Виталий Рувинский написал на своей странице в Facebook, что Татьяна Фельгенгауэр находится в больнице в «состоянии средней тяжести».
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, причиной нападения Фельгенгауэр мог стать личный конфликт.
Ранее сообщалось, что злоумышленник проник в редакции радиостанции «Эхо Москвы» и ударил ножом в горло ведущую Татьяну Фельгенгауэр. Пострадавшую экстренно госпитализировали. По предварительным данным, сейчас ее жизнь вне опасности.
Главный редактор Алексей Венедиктов заявил, что нападавший уже задержан. В соцсетях сообщают, что злоумышленник, который пришел к редакции радиостанции на Новом Арбате, сначала брызнул из газового баллончика в лицо охраннику, а потом поднялся на 14-й этаж и ударил ведущую ножом по горлу.
Генпрокуратура РФ взяла ситуацию с нападением на журналистку на контроль и назвала произошедшее вопиющим фактом.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, причиной нападения Фельгенгауэр мог стать личный конфликт.
Ранее сообщалось, что злоумышленник проник в редакции радиостанции «Эхо Москвы» и ударил ножом в горло ведущую Татьяну Фельгенгауэр. Пострадавшую экстренно госпитализировали. По предварительным данным, сейчас ее жизнь вне опасности.
Главный редактор Алексей Венедиктов заявил, что нападавший уже задержан. В соцсетях сообщают, что злоумышленник, который пришел к редакции радиостанции на Новом Арбате, сначала брызнул из газового баллончика в лицо охраннику, а потом поднялся на 14-й этаж и ударил ведущую ножом по горлу.
Генпрокуратура РФ взяла ситуацию с нападением на журналистку на контроль и назвала произошедшее вопиющим фактом.
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