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    Неизвестный ворвался в редакцию «Эха Москвы» и ранил ножом ведущую

    11 комментариев
    • Фото: @t_felg / twitter.com
    Неизвестный ворвался в редакцию «Эха Москвы» и ранил ножом ведущую

    Неизвестный ворвался в редакцию «Эха Москвы» и ранил ножом ведущую

    Неизвестный ворвался в редакцию «Эха Москвы» и ранил ножом ведущую
  • Фото: @t_felg / twitter.com

    • Неизвестный напал на редакцию радиостанции «Эхо Москвы» в центре столицы.

    В результате нападения пострадала ведущая Татьяна Фельгенгауэр — ее ударили ножом в горло.

    Как сообщил главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов, злоумышленник уже задержан. Пострадавшая журналистка была госпитализирована. По предварительным данным, ее жизнь вне опасности.

    В соцсетях сообщают, что злоумышленник, который пришел к редакции радиостанции на Новом Арбате, сначала брызнул из газового баллончика в лицо охраннику, а потом поднялся на 14-й этаж и ударил ведущую ножом по горлу.

    Мотивы и обстоятельства атаки сейчас устанавливаются.

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