Неизвестный ворвался в редакцию «Эха Москвы» и ранил ножом ведущую

Неизвестный напал на редакцию радиостанции «Эхо Москвы» в центре столицы.
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В результате нападения пострадала ведущая Татьяна Фельгенгауэр — ее ударили ножом в горло.
Как сообщил главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов, злоумышленник уже задержан. Пострадавшая журналистка была госпитализирована. По предварительным данным, ее жизнь вне опасности.
В соцсетях сообщают, что злоумышленник, который пришел к редакции радиостанции на Новом Арбате, сначала брызнул из газового баллончика в лицо охраннику, а потом поднялся на 14-й этаж и ударил ведущую ножом по горлу.
Мотивы и обстоятельства атаки сейчас устанавливаются.
Как сообщил главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов, злоумышленник уже задержан. Пострадавшая журналистка была госпитализирована. По предварительным данным, ее жизнь вне опасности.
В соцсетях сообщают, что злоумышленник, который пришел к редакции радиостанции на Новом Арбате, сначала брызнул из газового баллончика в лицо охраннику, а потом поднялся на 14-й этаж и ударил ведущую ножом по горлу.
Мотивы и обстоятельства атаки сейчас устанавливаются.
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