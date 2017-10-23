Опубликовано фото напавшего с ножом на ведущую «Эха Москвы»

В Сети появилось первое фото задержанного мужчины, который напал с ножом на ведущую радиостанции Татьяну Фельгенгауэр в редакции.
Фото нападавшего в своем микроблоге в Twitter опубликовал главный редактор сайта «Эха Москвы» Виталий Рувинский.
Сама Фельгенгауэр сейчас находится в НИИ им. Склифосовского, ее состояние врачи оценивают как стабильно тяжелое. При этом отмечается, что угрозы жизни нет.
Ранее сообщалось, что злоумышленник проник в редакцию радиостанции «Эхо Москвы» и ударил ножом в горло ведущую Татьяну Фельгенгауэр. Пострадавшую экстренно госпитализировали. По предварительной версии, причиной нападения на Фельгенгауэр мог стать личный конфликт.
В соцсетях сообщают, что злоумышленник пришел к редакции радиостанции на Новом Арбате, сначала брызнул из газового баллончика в лицо охраннику, а потом поднялся на 14-й этаж, где и ударил ведущую ножом в горло.
Генпрокуратура РФ взяла ситуацию с нападением на журналистку на контроль и назвала произошедшее вопиющим фактом.
Сама Фельгенгауэр сейчас находится в НИИ им. Склифосовского, ее состояние врачи оценивают как стабильно тяжелое. При этом отмечается, что угрозы жизни нет.
Ранее сообщалось, что злоумышленник проник в редакцию радиостанции «Эхо Москвы» и ударил ножом в горло ведущую Татьяну Фельгенгауэр. Пострадавшую экстренно госпитализировали. По предварительной версии, причиной нападения на Фельгенгауэр мог стать личный конфликт.
В соцсетях сообщают, что злоумышленник пришел к редакции радиостанции на Новом Арбате, сначала брызнул из газового баллончика в лицо охраннику, а потом поднялся на 14-й этаж, где и ударил ведущую ножом в горло.
Генпрокуратура РФ взяла ситуацию с нападением на журналистку на контроль и назвала произошедшее вопиющим фактом.
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