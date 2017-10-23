В МВД назвали причину нападения на ведущую «Эха Москвы»

В МВД рассказали о злоумышленнике, который напал на редакцию радиостанции «Эхо Москвы» и ударил ножом ведущую Татьяну Фельгенгауэр.
По предварительным данным, задержанный за нападение является гражданином иностранного государства. РИА Новости со ссылкой на источник сообщает, что это уроженец Грузии, постоянно проживающий в Израиле и имеющий гражданство ближневосточной страны.
Также предварительно установлено, что поводом для атаки стала личная неприязнь. При этом в МВД подчеркнули, что полиция проверит все версии случившегося.
Напомним, сегодня мужчина ворвался в помещение на Новом Арбате, где находится офис радиостанции, брызнул в лицо охраннику газом из баллончика, а потом на лифте поднялся в редакцию и ударил ведущую ножом в шею.
Нападавший был задержан охранниками и передан полицейским. По факту нападения на журналистку может быть возбуждено дело по статье «Покушение на убийство». Как сообщает «Интерфакс», будет назначена психолого-психиатрическая экспертиза, призванная установить вменяемость злоумышленника. Генпрокуратура уже взяла ситуацию с нападением на журналистку под контроль и назвала произошедшее вопиющим фактом.
В настоящий момент Татьяна Фельгенгауэр находится в НИИ им. Склифосовского. Ее жизни ничто не угрожает.
Также предварительно установлено, что поводом для атаки стала личная неприязнь. При этом в МВД подчеркнули, что полиция проверит все версии случившегося.
Напомним, сегодня мужчина ворвался в помещение на Новом Арбате, где находится офис радиостанции, брызнул в лицо охраннику газом из баллончика, а потом на лифте поднялся в редакцию и ударил ведущую ножом в шею.
Нападавший был задержан охранниками и передан полицейским. По факту нападения на журналистку может быть возбуждено дело по статье «Покушение на убийство». Как сообщает «Интерфакс», будет назначена психолого-психиатрическая экспертиза, призванная установить вменяемость злоумышленника. Генпрокуратура уже взяла ситуацию с нападением на журналистку под контроль и назвала произошедшее вопиющим фактом.
В настоящий момент Татьяна Фельгенгауэр находится в НИИ им. Склифосовского. Ее жизни ничто не угрожает.
Комментарии