Ударивший ножом ведущую «Эха Москвы» работал репетитором в Москве

Напавший на ведущую «Эха Москвы» Борис Гриц работал в Москве репетитором по физике и математике.
Согласно информации на сайте «Ваш репетитор», Гриц закончил МГУ в 1991 году, получив квалификацию — учитель физики. В 2007 он защитил кандидатскую диссертацию по той же специальности в Иерусалимском университете в Израиле, и там же 4 года проработал ассистентом лектора.
Вернувшись в Москву, Гриц решил заняться репетиторством. В течение двух лет он готовил школьников к экзаменам по физике и математике.
Напомним, сегодня 48-летний мужчина ворвался в редакцию радиостанции «Эхо Москвы» и ударил ножом в горло ведущую Татьяну Фельгенгауэр. Охрана задержала нападавшего и передала правоохранительным органам. Гриц не стал отрицать вину и заявил, причиной его агрессии стали «телепатические преследования» со стороны журналистки.
Пострадавшая Татьяна Фельгенгауэр доставлена в НИИ им. Склифосовского. Сейчас журналистке оказывают помощь врачи. По последним данным, ее ввели в состояние искусственной комы.
Вернувшись в Москву, Гриц решил заняться репетиторством. В течение двух лет он готовил школьников к экзаменам по физике и математике.
Напомним, сегодня 48-летний мужчина ворвался в редакцию радиостанции «Эхо Москвы» и ударил ножом в горло ведущую Татьяну Фельгенгауэр. Охрана задержала нападавшего и передала правоохранительным органам. Гриц не стал отрицать вину и заявил, причиной его агрессии стали «телепатические преследования» со стороны журналистки.
Пострадавшая Татьяна Фельгенгауэр доставлена в НИИ им. Склифосовского. Сейчас журналистке оказывают помощь врачи. По последним данным, ее ввели в состояние искусственной комы.
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