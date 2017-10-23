Улицы разбитых фонарей
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Улицы разбитых фонарей

    Ударивший ножом ведущую «Эха Москвы» работал репетитором в Москве

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    • Фото: Виталий Рувинский / facebook.com
    Ударивший ножом ведущую «Эха Москвы» работал репетитором в Москве

    Ударивший ножом ведущую «Эха Москвы» работал репетитором в Москве

    Ударивший ножом ведущую «Эха Москвы» работал репетитором в Москве
  • Фото: Виталий Рувинский / facebook.com

    • Напавший на ведущую «Эха Москвы» Борис Гриц работал в Москве репетитором по физике и математике.

    Согласно информации на сайте «Ваш репетитор», Гриц закончил МГУ в 1991 году, получив квалификацию — учитель физики. В 2007 он защитил кандидатскую диссертацию по той же специальности в Иерусалимском университете в Израиле, и там же 4 года проработал ассистентом лектора.

    Вернувшись в Москву, Гриц решил заняться репетиторством. В течение двух лет он готовил школьников к экзаменам по физике и математике.

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    Напомним, сегодня 48-летний мужчина ворвался в редакцию радиостанции «Эхо Москвы» и ударил ножом в горло ведущую Татьяну Фельгенгауэр. Охрана задержала нападавшего и передала правоохранительным органам. Гриц не стал отрицать вину и заявил, причиной его агрессии стали «телепатические преследования» со стороны журналистки.

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