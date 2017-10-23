Опубликовано видео задержания напавшего на ведущую «Эха Москвы»

Опубликовано видео задержания мужчины, который с ножом напал на ведущую радиостанции «Эхо Москвы» Татьяну Фельгенгауэр.
На записи, опубликованной радиостанцией «Эхо Москвы», видно, что подозреваемый в нападении лежит на полу и называет свою фамилию. Также у него находят израильские документы.
Напомним, сегодня 48-летний мужчина проник в редакцию радиостанции «Эхо Москвы» в центре столицы и ударил ножом в горло ведущую Татьяну Фельгенгауэр. Нападавший был задержан охраной и передан правоохранительным органам. Оказалось, что у Бориса Грица есть двойное гражданство — Израиля и России. При этом сам задержанный рассказал, что родился в Абхазии и учился в Москве. В 2003 году мужчина переехал в Израиль, а месяц назад вернулся в российскую столицу, где поселился у знакомого.
Также во время допроса мужчина пояснил, что он посредством телепатии в течение пяти лет общался с Фельгенгауэр. За это время у него возникла неприязнь к журналистке, что и стало мотивом нападения. Как отметили в СКР, претензий к профессиональной деятельности ведущей мужчина в ходе допроса не высказывал.
Кроме того, выяснилось, что злоумышленник для того чтобы попасть в редакцию «Эха Москвы», изготовил некий чертеж-схему, который не имеет никакого отношения к реальному расположению помещений в здании. Гриц предъявил эти бумаги и, воспользовавшись моментом, и распылил в лицо охраннику слезоточивый газ.
Отметим, что сейчас пострадавшая Татьяна Фельгенгауэр находится в НИИ имени Склифосовского. Журналистку прооперировали и ввели в состояние искусственной комы.
Напомним, сегодня 48-летний мужчина проник в редакцию радиостанции «Эхо Москвы» в центре столицы и ударил ножом в горло ведущую Татьяну Фельгенгауэр. Нападавший был задержан охраной и передан правоохранительным органам. Оказалось, что у Бориса Грица есть двойное гражданство — Израиля и России. При этом сам задержанный рассказал, что родился в Абхазии и учился в Москве. В 2003 году мужчина переехал в Израиль, а месяц назад вернулся в российскую столицу, где поселился у знакомого.
Также во время допроса мужчина пояснил, что он посредством телепатии в течение пяти лет общался с Фельгенгауэр. За это время у него возникла неприязнь к журналистке, что и стало мотивом нападения. Как отметили в СКР, претензий к профессиональной деятельности ведущей мужчина в ходе допроса не высказывал.
Кроме того, выяснилось, что злоумышленник для того чтобы попасть в редакцию «Эха Москвы», изготовил некий чертеж-схему, который не имеет никакого отношения к реальному расположению помещений в здании. Гриц предъявил эти бумаги и, воспользовавшись моментом, и распылил в лицо охраннику слезоточивый газ.
Отметим, что сейчас пострадавшая Татьяна Фельгенгауэр находится в НИИ имени Склифосовского. Журналистку прооперировали и ввели в состояние искусственной комы.
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