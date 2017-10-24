Консилиум согласовал лечение журналистки «Эха Москвы» Фельгенгауэр

Психопат или хладнокровный убийца? Кем оказался злоумышленник, ранивший в горло журналистку Эха Москвы? Как он смог беспрепятственно проникнуть в редакцию, неужели, у него был сообщник?
Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов сообщил в соцсетях, что консилиум врачей рассчитывает на благоприятный исход лечения подвергшейся нападению ведущей Татьяны Фельгенгауэр. По словам Венедиктова, голосовые связки радиоведущей не задеты. Напомним, на ведущую «Эха Москвы» напали прямо на рабочем месте на глазах у десятка коллег. Злоумышленник ударил ее ножом в шею. Сейчас 32-летняя Фельгенгауэр находится в медикаментозной коме в отделении реанимации.
Нападавшего весь день допрашивали следователи. Им оказался 48-летний гражданин Израиля Борис Гриц. Свою агрессию он объяснил «телепатическим насилием», которым журналистка якобы несколько месяцев его изнуряла. Мужчине уже назначили психиатрическую экспертизу. Но не очень понятно, откуда он знал, где именно искать жертву. Так что это было, спланированное нападение или спонтанная атака потерявшего рассудок человека? В запутанной истории разбирался корреспондент НТВ Михаил Плахотник.
Когда все только произошло, коллеги и друзья переживали: только бы выжила и сохранила голос. Из реанимации института имени недавно Склифосовского сообщили: консилиум из 15 врачей знает, как спасать жизнь Татьяны Фельгенгауэр. И второе по важности сообщение врачей: голосовые связки не задеты. Но все могло закончиться, куда хуже: после первого удара ножом нападавший замахнулся второй раз. Жизнь радиоведущей спас охранник.
После задержания преступника стало ясно: он пришел именно убивать. То, что у Бориса Грица был план, было понятно по его действиям. Он сразу уверенным движением распылил перцовый баллончик в глаза охраннику.
Миновав турникеты, он побежал наверх вот по лестнице, потому что точно знал, что на третьем этаже лифт останавливается чаще. Дальше — ровно 30 шагов до места нападения, до гостевой комнаты. О том, что Татьяна будет в это время в этом месте, не мог знать даже ее начальник. Тем более непонятно, откуда об этом узнал нападавший.
Увидеть, кто сидит в гостевой комнате, было нельзя: там нет окон. К тому же любая редакция — это муравейник. В этих коридорах стажеры-то подолгу путаются, не то, что случайный человек. Произошло слишком много того, чего просто так не могло произойти, уверен главный редактор радиостанции.
Алексей Венедиктов, главный редактор радиостанции «Эхо Москвы»: «Таня не могла быть в этой комнате в это время. Что это за совпадение? Каким образом он узнал, что она не ушла после эфира, за час до этого?»
Говорят, что у преступника была бумажка с планом здания. Откуда он мог ее взять? Такой документ даже невозможно украсть: ни одна редакция подобных не составляет. Еще меньше понятна мотивация нападавшего.
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
Нападавшего весь день допрашивали следователи. Им оказался 48-летний гражданин Израиля Борис Гриц. Свою агрессию он объяснил «телепатическим насилием», которым журналистка якобы несколько месяцев его изнуряла. Мужчине уже назначили психиатрическую экспертизу. Но не очень понятно, откуда он знал, где именно искать жертву. Так что это было, спланированное нападение или спонтанная атака потерявшего рассудок человека? В запутанной истории разбирался корреспондент НТВ Михаил Плахотник.
Когда все только произошло, коллеги и друзья переживали: только бы выжила и сохранила голос. Из реанимации института имени недавно Склифосовского сообщили: консилиум из 15 врачей знает, как спасать жизнь Татьяны Фельгенгауэр. И второе по важности сообщение врачей: голосовые связки не задеты. Но все могло закончиться, куда хуже: после первого удара ножом нападавший замахнулся второй раз. Жизнь радиоведущей спас охранник.
После задержания преступника стало ясно: он пришел именно убивать. То, что у Бориса Грица был план, было понятно по его действиям. Он сразу уверенным движением распылил перцовый баллончик в глаза охраннику.
Миновав турникеты, он побежал наверх вот по лестнице, потому что точно знал, что на третьем этаже лифт останавливается чаще. Дальше — ровно 30 шагов до места нападения, до гостевой комнаты. О том, что Татьяна будет в это время в этом месте, не мог знать даже ее начальник. Тем более непонятно, откуда об этом узнал нападавший.
Увидеть, кто сидит в гостевой комнате, было нельзя: там нет окон. К тому же любая редакция — это муравейник. В этих коридорах стажеры-то подолгу путаются, не то, что случайный человек. Произошло слишком много того, чего просто так не могло произойти, уверен главный редактор радиостанции.
Алексей Венедиктов, главный редактор радиостанции «Эхо Москвы»: «Таня не могла быть в этой комнате в это время. Что это за совпадение? Каким образом он узнал, что она не ушла после эфира, за час до этого?»
Говорят, что у преступника была бумажка с планом здания. Откуда он мог ее взять? Такой документ даже невозможно украсть: ни одна редакция подобных не составляет. Еще меньше понятна мотивация нападавшего.
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
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