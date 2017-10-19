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    «У нас все возможно»: Путин ответил на вопрос о женщине-президенте

    8 комментариев
    «У нас все возможно»: Путин ответил на вопрос о <nobr>женщине-президенте</nobr>

    «У нас все возможно»: Путин ответил на вопрос о женщине-президенте

    «У нас все возможно»: Путин ответил на вопрос о <nobr>женщине-президенте</nobr>

      Владимир Путин не исключил, что пост президента России может занять женщина.

      Отвечая на вопрос о том, может ли женщина возглавить Россию, Путин отметил: «У нас все возможно».

      Также глава государства, выступая на заседании дискуссионного клуба «Валдай», подчеркнул, что победитель президентских выборов 2018 года должен будет сделать страну «очень гибкой и в высшей степени конкурентоспособной». Также, по словам Путина, необходимо будет укреплять обороноспособность и совершенствовать политическую систему, передает ТАСС.

      Напомним, накануне Ксения Собчак объявила, что будет выдвигать свою кандидатуру на предстоящих президентских выборах. При этом телеведущая заявила, что говорила о своем решении Путину, и, по ее словам, ему эта идея не понравилась. Впрочем, Дмитрий Песков уже отметил, что Кремль не имеет отношения к решению Собчак принять участие в президентской гонке.

      Надо сказать, что возможное участие Собчак в выборах многновенно стало поводом для многочисленных шуток и ехидных комментариев в соцсетях. А вот политики отнеслись к идее телеведущей более сдержанно. Так, лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал Собчак «подставным кандидатом».

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