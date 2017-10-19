«У нас все возможно»: Путин ответил на вопрос о женщине-президенте

Владимир Путин не исключил, что пост президента России может занять женщина.
|
13080
Отвечая на вопрос о том, может ли женщина возглавить Россию, Путин отметил: «У нас все возможно».
Также глава государства, выступая на заседании дискуссионного клуба «Валдай», подчеркнул, что победитель президентских выборов 2018 года должен будет сделать страну «очень гибкой и в высшей степени конкурентоспособной». Также, по словам Путина, необходимо будет укреплять обороноспособность и совершенствовать политическую систему, передает ТАСС.
Напомним, накануне Ксения Собчак объявила, что будет выдвигать свою кандидатуру на предстоящих президентских выборах. При этом телеведущая заявила, что говорила о своем решении Путину, и, по ее словам, ему эта идея не понравилась. Впрочем, Дмитрий Песков уже отметил, что Кремль не имеет отношения к решению Собчак принять участие в президентской гонке.
Надо сказать, что возможное участие Собчак в выборах многновенно стало поводом для многочисленных шуток и ехидных комментариев в соцсетях. А вот политики отнеслись к идее телеведущей более сдержанно. Так, лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал Собчак «подставным кандидатом».
Также глава государства, выступая на заседании дискуссионного клуба «Валдай», подчеркнул, что победитель президентских выборов 2018 года должен будет сделать страну «очень гибкой и в высшей степени конкурентоспособной». Также, по словам Путина, необходимо будет укреплять обороноспособность и совершенствовать политическую систему, передает ТАСС.
Напомним, накануне Ксения Собчак объявила, что будет выдвигать свою кандидатуру на предстоящих президентских выборах. При этом телеведущая заявила, что говорила о своем решении Путину, и, по ее словам, ему эта идея не понравилась. Впрочем, Дмитрий Песков уже отметил, что Кремль не имеет отношения к решению Собчак принять участие в президентской гонке.
Надо сказать, что возможное участие Собчак в выборах многновенно стало поводом для многочисленных шуток и ехидных комментариев в соцсетях. А вот политики отнеслись к идее телеведущей более сдержанно. Так, лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал Собчак «подставным кандидатом».
Комментарии