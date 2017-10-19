Делегаты клуба «Валдай» приготовили Путину вопросы о Крыме, Сирии и мировом порядке

Владимир Путин сегодня примет участие в заседании международного дискуссионного клуба «Валдай». Ранее в
пресс-службе Кремля сообщили, что президент выступит с очень важной и интересной речью. Участники саммита уже заявили, что хотят задать российскому лидеру множество вопросов.
Из почти 140 участников клуба «Валдай» россиян только 40 человек, остальные — иностранные гости, политические деятели и ученые-политологи с мировым именем. Необязательно все они большие друзья России. Есть среди них и такие, кто настроен критически, скептически, но все без исключения имеют право задать свой вопрос Путину. Большинство делегатов стремится этим правом воспользоваться. Интригу внес пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, будет очень важная и традиционно интересная речь, Путин к ней тщательно готовится.
Как передает обозреватель НТВ Владимир Кондратьев, мало кто верит, что Путин вдруг объявит здесь о своем намерении идти на президентские выборы. В прошлом участники дискуссионного клуба «Валдай» его нередко о подобном спрашивали.
Ричард Вайц, директор Центра военно-политического анализа в Институте Хадсона (США): «Я надеюсь, что он озвучит новые внешнеполитические инициативы, возможно, относительно Ирана, или, может быть, Кореи, возможно, даже в отношении США. Возможно у него есть какие-нибудь планы. Это мое ожидание. Что бы он ни сказал, это очень важно, поскольку он президент России и обладает глубоким понимаем международных процессов, так что мы все ждем с нетерпением эту речь».
Делегаты дискуссионного клуба «Валдай» рассказали, о чем бы они хотели спросить Путина.
Уильям Уолфорт, профессор Дартмутского колледжа (США): «Если у меня будет такая возможность, то я, пожалуй, попрошу его быть откровенным и сказать, какие части современного мирового порядка представляют наибольшие проблемы для России. Все, что нам нужно, — это честность и открытость».
Алексей Малашенко: «Мой вопрос Путину был бы достаточно конкретный: а что мы будем делать дальше в Сирии? Какой он видит реально Сирию, не на уровне пропаганды, а что там действительно может быть? И на сегодняшний день это, по-моему, вопрос, не только про Сирию, не только про Ближний Восток, но и о глобальной ситуации в мире».
Андрей Клепач, главный экономист «Внешэкономбанка»: «Я бы спросил, когда все-таки будут реализованы многие назревшие и структурные реформы и корректировки денежно-кредитной политики, без которых ускорить экономический рост и решить социальные задачи, в том числе связанные с реализацией указов президента, нельзя».
Петр Дуткевич, директор Центра государственного управления Карлтонского университета (Канада): «На каких условиях Россия согласится для того, чтобы Крым остался при России, но какой будет статус Донбасса? Предлагаю увязать эти два вопроса. Они, кажется, с юридической точки зрения не совмещаются, но с политической они связаны. Я думаю, что это будет очень сложно. Это не с Порошенко, но, может быть, с другими украинскими лидерами это удастся сделать».
Александр Рар, руководитель проекта, Германо-российский форум: «Очень простой вопрос: как он будет работать с новым немецким правительством, какая у него фантазия в отношении будущего немецкого правительства, которое будет состоять из четырех партий? Я думаю, что сначала будет труднее работать. Но поскольку в Германии все-таки 75% людей хотят нормализации отношений с Россией, бизнес просто шарит уже копытами, хочет, хочет, хочет уже назад на российский рынок, политики будут делать фактически то, что требуют низы».
Георгий Бовт, политолог, журналист: «Чем мы ответим американцам на последние действия? Это касается снятия флага, это объявление телеканала RT иностранным агентом и целый ряд других шагов в рамках довольно параноидальной информационной кампании против России. Я бы на месте RT не уходил бы из Америки все равно. Статус иностранного агента имеет целый ряд весьма уважаемых иностранных новостных агентств и телевизионных каналов, которые там работают. По-моему, среди них NHK, китайские компании. Кроме того, советские агентства и в том числе РИА Новости в свое время, а также газеты „Правда“ и „Известия“ работали с этим статусом в Америке. Правда, это было в годы холодной войны. Но, собственно говоря, а где мы сейчас находимся? Мы и находимся в холодной войне».
Российского президента клуб «Валдай» наверняка познакомит с результатами своего исследования, сделанного совместно с ВЦИОМ. Индекс готовности к будущему 20 ведущих стран планеты. Итоговый рейтинг возглавили Германия, США, Великобритания, другие так называемые развитые страны, на 10-м месте оказался Китай. Россия в золотой середине — на 12-м месте, сразу после Италии.
Как передает обозреватель НТВ Владимир Кондратьев, мало кто верит, что Путин вдруг объявит здесь о своем намерении идти на президентские выборы. В прошлом участники дискуссионного клуба «Валдай» его нередко о подобном спрашивали.
Ричард Вайц, директор Центра военно-политического анализа в Институте Хадсона (США): «Я надеюсь, что он озвучит новые внешнеполитические инициативы, возможно, относительно Ирана, или, может быть, Кореи, возможно, даже в отношении США. Возможно у него есть какие-нибудь планы. Это мое ожидание. Что бы он ни сказал, это очень важно, поскольку он президент России и обладает глубоким понимаем международных процессов, так что мы все ждем с нетерпением эту речь».
Делегаты дискуссионного клуба «Валдай» рассказали, о чем бы они хотели спросить Путина.
Уильям Уолфорт, профессор Дартмутского колледжа (США): «Если у меня будет такая возможность, то я, пожалуй, попрошу его быть откровенным и сказать, какие части современного мирового порядка представляют наибольшие проблемы для России. Все, что нам нужно, — это честность и открытость».
Алексей Малашенко: «Мой вопрос Путину был бы достаточно конкретный: а что мы будем делать дальше в Сирии? Какой он видит реально Сирию, не на уровне пропаганды, а что там действительно может быть? И на сегодняшний день это, по-моему, вопрос, не только про Сирию, не только про Ближний Восток, но и о глобальной ситуации в мире».
Андрей Клепач, главный экономист «Внешэкономбанка»: «Я бы спросил, когда все-таки будут реализованы многие назревшие и структурные реформы и корректировки денежно-кредитной политики, без которых ускорить экономический рост и решить социальные задачи, в том числе связанные с реализацией указов президента, нельзя».
Петр Дуткевич, директор Центра государственного управления Карлтонского университета (Канада): «На каких условиях Россия согласится для того, чтобы Крым остался при России, но какой будет статус Донбасса? Предлагаю увязать эти два вопроса. Они, кажется, с юридической точки зрения не совмещаются, но с политической они связаны. Я думаю, что это будет очень сложно. Это не с Порошенко, но, может быть, с другими украинскими лидерами это удастся сделать».
Александр Рар, руководитель проекта, Германо-российский форум: «Очень простой вопрос: как он будет работать с новым немецким правительством, какая у него фантазия в отношении будущего немецкого правительства, которое будет состоять из четырех партий? Я думаю, что сначала будет труднее работать. Но поскольку в Германии все-таки 75% людей хотят нормализации отношений с Россией, бизнес просто шарит уже копытами, хочет, хочет, хочет уже назад на российский рынок, политики будут делать фактически то, что требуют низы».
Георгий Бовт, политолог, журналист: «Чем мы ответим американцам на последние действия? Это касается снятия флага, это объявление телеканала RT иностранным агентом и целый ряд других шагов в рамках довольно параноидальной информационной кампании против России. Я бы на месте RT не уходил бы из Америки все равно. Статус иностранного агента имеет целый ряд весьма уважаемых иностранных новостных агентств и телевизионных каналов, которые там работают. По-моему, среди них NHK, китайские компании. Кроме того, советские агентства и в том числе РИА Новости в свое время, а также газеты „Правда“ и „Известия“ работали с этим статусом в Америке. Правда, это было в годы холодной войны. Но, собственно говоря, а где мы сейчас находимся? Мы и находимся в холодной войне».
Российского президента клуб «Валдай» наверняка познакомит с результатами своего исследования, сделанного совместно с ВЦИОМ. Индекс готовности к будущему 20 ведущих стран планеты. Итоговый рейтинг возглавили Германия, США, Великобритания, другие так называемые развитые страны, на 10-м месте оказался Китай. Россия в золотой середине — на 12-м месте, сразу после Италии.
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