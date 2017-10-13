Песков: Путин выступит с очень важной речью на заседании Валдайского форума

В Кремле анонсировали очень важное выступление президента на пленарном заседании Валдайского клуба.

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Путин

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подчеркнул, что президент каждый годы выступает на Валдайском форуме и не намерен изменять этой традиции и в этом году.



По словам Пескова, сейчас Владимир Путин работает над «очень важным и традиционно интересным выступлением».



Также пресс-секретарь президента подтвердил, что Путин в субботу примет участие в заседании ассамблеи Межпарламентского союза в Петербурге.



XIV ежегодное заседание Валдайского клуба пройдет в Сочи с 16 по 19 октября.