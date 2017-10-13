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    Песков: Путин выступит с очень важной речью на заседании Валдайского форума

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    Песков: Путин выступит с очень важной речью на заседании Валдайского форума

    Песков: Путин выступит с очень важной речью на заседании Валдайского форума

    В Кремле анонсировали очень важное выступление президента на пленарном заседании Валдайского клуба.

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подчеркнул, что президент каждый годы выступает на Валдайском форуме и не намерен изменять этой традиции и в этом году.

    По словам Пескова, сейчас Владимир Путин работает над «очень важным и традиционно интересным выступлением».

    Также пресс-секретарь президента подтвердил, что Путин в субботу примет участие в заседании ассамблеи Межпарламентского союза в Петербурге.

    XIV ежегодное заседание Валдайского клуба пройдет в Сочи с 16 по 19 октября.

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