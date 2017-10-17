Участники клуба «Валдай» обсудили геополитическую картину мира

Сегодня в Сочи, который принимает Всемирный фестиваль молодежи и студентов, официально начал работу дискуссионный клуб «Валдай». На сессиях, как правило, закрытых, эксперты рассматривают возможные решения самых острых международных проблем. На этот раз собравшиеся обсуждают, возникнет ли из конфликтов новый мировой порядок.
Пока на берегу моря молодежь весело проводит свой фестиваль, в горах, где инфраструктура и пейзаж практически не отличаются от альпийских, представители старшего поколения, политики и политологи, со всей серьезностью приступили к обсуждению самых острых проблем современности. Речь идет в том числе о формировании нового миропорядка, о месте, которое займет в нем Россия, и о том, чего следует ожидать от Соединенных Штатов.
Своеобразный мозговой штурм традиционно завершится разговором с президентом РФ Владимиром Путиным, который, как обещают в Кремле, будет очень интересным и важным. Сегодня журналисты, пожалуй, впервые за 14 лет существования клуба «Валдай» получили возможность увидеть целиком одну из сессий, посвященную геополитической картине мира.
До сих пор дискуссии, за исключением встречи с президентом, проходили в закрытом режиме, и можно было лишь брать интервью у участников, которых на этот раз около 140 и которые приехали из трех десятков стран.
Всего же дискуссионная площадка за свою историю приняла полторы тысячи гостей. Приглашение на этот раз приняли бывший президент Афганистана Хамид Карзай и бывший канцлер Австрии Вольфганг Шюссель. С термином «новый миропорядок» согласны не все. Сергей Караганов, задавший тон спору, предсказывает на 10–15 лет два мировых центра, один — вокруг США, другой — вокруг России, Европа, по его мнению, теряет позиции.
Американский профессор Уильям Уолфорт считает, что нынешний миропорядок не столь плох и менять его не надо, а председатель комитета по международным делам китайского парламента Фу Ин вообще против термина «геополитика». Для Китая, говорит она, основное слово sharing, что в переводе означает «делиться с другими». Тут же прозвучала реплика из зала: а готов ли Китай поделиться Южно-Китайским морем там, где ряд стран ссорится из-за островов? Фу Ин ответила, что Китай уважает соседей, но отстаивает свои законные права.
То, что роль России в мировых делах быстро укрепляется, продемонстрировало вчерашнее выступление Сергея Лаврова на закрытой встрече с членами клуба. Российский министр иностранных дел высказал в рамках Валдая свое мнение о политике Трампа в отношении России.
Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ: «При всей непоследовательности действий нынешней администрации в Белом доме, при всей экстравагантности все-таки Дональд Трамп не отказался от своих лозунгов, намерений, которые декларировал и в свою предвыборную кампанию, и после избрания президентом, от намерений улучшать отношения с Россией и сотрудничать. Прошел уже почти год, как в США начали расследование связей Дональда Трампа с Россией, вмешательства России в предвыборную кампанию на стороне республиканцев. За весь этот почти год при таком количестве вовлеченных в этот процесс персонажей не было ни одной утечки хотя бы о едином факте, который бы подтверждал эти обвинения».
Как предает обозреватель НТВ Владимир Кондратьев, впервые клуб «Валдай» начал вручать свои награды. Вчера вечером на красочной церемонии главную премию клуба за работу по сирийскому примирению получил российский ученый, специалист по Ближнему Востоку Виталий Наумкин. Он, правда, приболел, награду за него ректор МГИМО Анатолий Торкунов. А обладателем приза за самый активный вклад в работу клуба стал британский профессор Ричард Саква.
К сожалению, дальнейшая работа клуба «Валдай» после сеанса невиданной открытости вновь пошла в закрытом режиме. Так будет продолжаться до 19 октября, когда к участникам дискуссий приедет президент России.
Своеобразный мозговой штурм традиционно завершится разговором с президентом РФ Владимиром Путиным, который, как обещают в Кремле, будет очень интересным и важным. Сегодня журналисты, пожалуй, впервые за 14 лет существования клуба «Валдай» получили возможность увидеть целиком одну из сессий, посвященную геополитической картине мира.
До сих пор дискуссии, за исключением встречи с президентом, проходили в закрытом режиме, и можно было лишь брать интервью у участников, которых на этот раз около 140 и которые приехали из трех десятков стран.
Всего же дискуссионная площадка за свою историю приняла полторы тысячи гостей. Приглашение на этот раз приняли бывший президент Афганистана Хамид Карзай и бывший канцлер Австрии Вольфганг Шюссель. С термином «новый миропорядок» согласны не все. Сергей Караганов, задавший тон спору, предсказывает на 10–15 лет два мировых центра, один — вокруг США, другой — вокруг России, Европа, по его мнению, теряет позиции.
Американский профессор Уильям Уолфорт считает, что нынешний миропорядок не столь плох и менять его не надо, а председатель комитета по международным делам китайского парламента Фу Ин вообще против термина «геополитика». Для Китая, говорит она, основное слово sharing, что в переводе означает «делиться с другими». Тут же прозвучала реплика из зала: а готов ли Китай поделиться Южно-Китайским морем там, где ряд стран ссорится из-за островов? Фу Ин ответила, что Китай уважает соседей, но отстаивает свои законные права.
То, что роль России в мировых делах быстро укрепляется, продемонстрировало вчерашнее выступление Сергея Лаврова на закрытой встрече с членами клуба. Российский министр иностранных дел высказал в рамках Валдая свое мнение о политике Трампа в отношении России.
Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ: «При всей непоследовательности действий нынешней администрации в Белом доме, при всей экстравагантности все-таки Дональд Трамп не отказался от своих лозунгов, намерений, которые декларировал и в свою предвыборную кампанию, и после избрания президентом, от намерений улучшать отношения с Россией и сотрудничать. Прошел уже почти год, как в США начали расследование связей Дональда Трампа с Россией, вмешательства России в предвыборную кампанию на стороне республиканцев. За весь этот почти год при таком количестве вовлеченных в этот процесс персонажей не было ни одной утечки хотя бы о едином факте, который бы подтверждал эти обвинения».
Как предает обозреватель НТВ Владимир Кондратьев, впервые клуб «Валдай» начал вручать свои награды. Вчера вечером на красочной церемонии главную премию клуба за работу по сирийскому примирению получил российский ученый, специалист по Ближнему Востоку Виталий Наумкин. Он, правда, приболел, награду за него ректор МГИМО Анатолий Торкунов. А обладателем приза за самый активный вклад в работу клуба стал британский профессор Ричард Саква.
К сожалению, дальнейшая работа клуба «Валдай» после сеанса невиданной открытости вновь пошла в закрытом режиме. Так будет продолжаться до 19 октября, когда к участникам дискуссий приедет президент России.
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