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    В Сочи начал работу дискуссионный клуб «Валдай». Сочи. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Сочи начал работу дискуссионный клуб «Валдай»

    В Сочи начал работу дискуссионный клуб «Валдай»

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    В Сочи начал работу дискуссионный клуб «Валдай»

    В Сочи начал работу дискуссионный клуб «Валдай»

    В Сочи начал работу дискуссионный клуб «Валдай»

      В Сочи открылся международный дискуссионный клуб «Валдай». На протяжении четырех дней ведущие мировые эксперты в области экономики, финансов, политики и культуры будут обсуждать перспективы мироустройства.

      В этом году тема дискуссий обозначена как «Созидательное разрушение: возникнет ли из конфликтов новый мировой порядок?» Почти полторы сотни представителей из 32 стран, среди которых экс-президент Афганистана Хамид Карзай и бывший федеральный канцлер Австрии Вольфганг Шюссель, во время дебатов попробуют спрогнозировать, приведут ли нынешние глобальные столкновения интересов к новому балансу сил.

      Глава российского МИД Сергей Лавров на закрытой встрече с экспертами заявил, что верит в разум американских властей, и выразил надежду, что Штаты не начнут войну с КНДР.

      Традиционно самым ожидаемым событием дискуссионного клуба станет встреча участников с Владимиром Путиным. Ранее пресc-секретарь главы государства Дмитрий Песков анонсировал важность предстоящей речи, заявив, что российский лидер готовит «очень важное и традиционно интересное выступление».

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