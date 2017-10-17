В Сочи начал работу дискуссионный клуб «Валдай»

В Сочи открылся международный дискуссионный клуб «Валдай». На протяжении четырех дней ведущие мировые эксперты в области экономики, финансов, политики и культуры будут обсуждать перспективы мироустройства.
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В этом году тема дискуссий обозначена как «Созидательное разрушение: возникнет ли из конфликтов новый мировой порядок?» Почти полторы сотни представителей из 32 стран, среди которых экс-президент Афганистана Хамид Карзай и бывший федеральный канцлер Австрии Вольфганг Шюссель, во время дебатов попробуют спрогнозировать, приведут ли нынешние глобальные столкновения интересов к новому балансу сил.
Глава российского МИД Сергей Лавров на закрытой встрече с экспертами заявил, что верит в разум американских властей, и выразил надежду, что Штаты не начнут войну с КНДР.
Традиционно самым ожидаемым событием дискуссионного клуба станет встреча участников с Владимиром Путиным. Ранее пресc-секретарь главы государства Дмитрий Песков анонсировал важность предстоящей речи, заявив, что российский лидер готовит «очень важное и традиционно интересное выступление».
Глава российского МИД Сергей Лавров на закрытой встрече с экспертами заявил, что верит в разум американских властей, и выразил надежду, что Штаты не начнут войну с КНДР.
Традиционно самым ожидаемым событием дискуссионного клуба станет встреча участников с Владимиром Путиным. Ранее пресc-секретарь главы государства Дмитрий Песков анонсировал важность предстоящей речи, заявив, что российский лидер готовит «очень важное и традиционно интересное выступление».
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