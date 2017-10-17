Конституционный суд Испании аннулировал закон о референдуме в Каталонии

Конституционный суд Испании признал недействительным закон о референдуме в Каталонии.
Конституционный суд Испании во вторник признал закон о референдуме в Каталонии недействительным. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на председателя Конституционного суда.
Закон был принят властями Каталонии 6 сентября, и вскоре после его принятия Мадрид обратился в суд, чтобы установить, имеет ли закон юридическую силу. Несмотря на это, власти Каталонии провели референдум, по результатам которого была подписана декларация о независимости. Сразу же после подписания глава женералитета Каталонии Карлес Пучдемон приостановил действие декларации, чтобы провести переговоры с властями Испании.
Мадрид не признал результаты референдума и потребовал от Каталонии прояснить «ситуацию с независимостью». Власти Испании также изучают возможность применения 155-й статьи конституции, которая позволяет ограничить автономию региона.
Закон был принят властями Каталонии 6 сентября, и вскоре после его принятия Мадрид обратился в суд, чтобы установить, имеет ли закон юридическую силу. Несмотря на это, власти Каталонии провели референдум, по результатам которого была подписана декларация о независимости. Сразу же после подписания глава женералитета Каталонии Карлес Пучдемон приостановил действие декларации, чтобы провести переговоры с властями Испании.
Мадрид не признал результаты референдума и потребовал от Каталонии прояснить «ситуацию с независимостью». Власти Испании также изучают возможность применения 155-й статьи конституции, которая позволяет ограничить автономию региона.
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