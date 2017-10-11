Испания готовится приостановить самоуправление Каталонии

Правительство Испании потребовало от властей Каталонии разъяснить, была ли после референдума провозглашена независимость Каталонии.
Как пояснил премьер-министр Испании Мариано Рахой, в случае, если независимость была объявлена, правительство готово задействовать 155-ю статью Конституции, которая позволит Мадриду приостановить самоуправление автономии.
Мариано Рахой, премьер-министр Испании: «Правительство требует от правительства Каталонии объяснить, провозглашена ли независимость. Этот запрос необходим при активации 155-й статьи Конституции. Тем самым мы хотим придать уверенности гражданам».
По словам Рахоя, ответ, который даст глава женералитета, будет определять решения, которые примет правительство в ближайшие дни, передает РИА Новости.
Ранее председатель правительства Каталонии Карлес Пучдемон заявил, что, согласно результатам прошедшего 1 октября референдума, он «принимает мандат граждан для того, чтобы Каталония стала независимым государством». Однако затем он призвал парламент «приостановить действие декларации о независимости, чтобы прийти к диалогу, который сделает возможным согласованные переговоры».
Тем не менее вечером во вторник документ о провозглашении независимости региона от Испании все-таки был подписан, однако в действие он пока не вступает. Для утверждения документ должен быть вынесен на голосование парламента, если переговоры между Барселоной и Мадридом о мирном урегулировании кризиса потерпят неудачу.
Мариано Рахой, премьер-министр Испании: «Правительство требует от правительства Каталонии объяснить, провозглашена ли независимость. Этот запрос необходим при активации 155-й статьи Конституции. Тем самым мы хотим придать уверенности гражданам».
По словам Рахоя, ответ, который даст глава женералитета, будет определять решения, которые примет правительство в ближайшие дни, передает РИА Новости.
Ранее председатель правительства Каталонии Карлес Пучдемон заявил, что, согласно результатам прошедшего 1 октября референдума, он «принимает мандат граждан для того, чтобы Каталония стала независимым государством». Однако затем он призвал парламент «приостановить действие декларации о независимости, чтобы прийти к диалогу, который сделает возможным согласованные переговоры».
Тем не менее вечером во вторник документ о провозглашении независимости региона от Испании все-таки был подписан, однако в действие он пока не вступает. Для утверждения документ должен быть вынесен на голосование парламента, если переговоры между Барселоной и Мадридом о мирном урегулировании кризиса потерпят неудачу.
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