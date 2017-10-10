Независимость откладывается: глава Каталонии выступил за диалог с Мадридом

Председатель правительства Каталонии Карлес Пучдемон заявил, что Каталония должна стать независимым государством в форме республики. Однако провозглашение независимости он предпочел отложить.
Заявление Пучдемона прозвучало в ходе выступления в региональном парламенте. По его словам, автономия получила мандат от народа и имеет право стать независимым государством. При этом он заявил, что парламенту Каталонии следует приостановить провозглашение независимости, чтобы приступить к диалогу с Мадридом.
Пучдемон выразил мнение, что сторонам спора о независимости региона следует стремиться к снижению уровня напряженности.
Карлес Пучдемон: «Мы не должны провоцировать насилие. Напротив, следует снижать напряженность».
Референдум о независимости, состоявшийся 1 октября, он назвал политическим успехом, подчеркнув, что голосование состоялось вопреки попыткам испанских властей его сорвать.
Напомним, в ходе референдума 1 октября около 90% проголосовавших выступили за выход из состава Испании. При этом на избирательные участки пришли лишь около половины имеющих право голоса. В субботу, 7 октября, стало окончательно ясно, что в автономии нет единства по данному вопросу: на улицы Барселоны вышли более 900 тысяч противников отделения от Испании. Выступила против и мэр города Ада Колау. Она также обратилась к властям Каталонии с призывом отказаться от идеи объявления независимости 10 октября.
Пучдемон выразил мнение, что сторонам спора о независимости региона следует стремиться к снижению уровня напряженности.
Карлес Пучдемон: «Мы не должны провоцировать насилие. Напротив, следует снижать напряженность».
Референдум о независимости, состоявшийся 1 октября, он назвал политическим успехом, подчеркнув, что голосование состоялось вопреки попыткам испанских властей его сорвать.
Напомним, в ходе референдума 1 октября около 90% проголосовавших выступили за выход из состава Испании. При этом на избирательные участки пришли лишь около половины имеющих право голоса. В субботу, 7 октября, стало окончательно ясно, что в автономии нет единства по данному вопросу: на улицы Барселоны вышли более 900 тысяч противников отделения от Испании. Выступила против и мэр города Ада Колау. Она также обратилась к властям Каталонии с призывом отказаться от идеи объявления независимости 10 октября.
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