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    Мэр Барселоны выступила против провозглашения независимости Каталонии. Испания, Каталония, парламенты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМэр Барселоны выступила против провозглашения независимости Каталонии

    Мэр Барселоны выступила против провозглашения независимости Каталонии

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    Мэр Барселоны выступила против провозглашения независимости Каталонии

    Мэр Барселоны выступила против провозглашения независимости Каталонии

    Мэр Барселоны выступила против провозглашения независимости Каталонии

      Внимание мировых СМИ приковано к Каталонии. Сегодня власти региона могут объявить независимость от Испании.

      В парламенте выступит глава женералитета Карлес Пучдемон. В официальной повестке говорится, что он проинформирует о нынешней политической ситуации. Как ожидается, Пучдемон применит закон о референдуме, что предполагает объявление независимости.

      Напомним, каталонцы проголосовали на референдуме 1 октября. Около 90% принявших в нем участие проголосовали за выход из состава Испании. При этом на избирательные участки пришли лишь около половины имеющих право голоса.

      Власти Испании результаты не признают. Выступает против и мэр Барселоны. Ада Колау накануне заявила, что итоги референдума не могут служить гарантией для независимости. Колау также обратилась к властям Каталонии с призывом отказаться от идеи объявления независимости 10 октября.

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