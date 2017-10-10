Мэр Барселоны выступила против провозглашения независимости Каталонии

Внимание мировых СМИ приковано к Каталонии. Сегодня власти региона могут объявить независимость от Испании.
В парламенте выступит глава женералитета Карлес Пучдемон. В официальной повестке говорится, что он проинформирует о нынешней политической ситуации. Как ожидается, Пучдемон применит закон о референдуме, что предполагает объявление независимости.
Напомним, каталонцы проголосовали на референдуме 1 октября. Около 90% принявших в нем участие проголосовали за выход из состава Испании. При этом на избирательные участки пришли лишь около половины имеющих право голоса.
Власти Испании результаты не признают. Выступает против и мэр Барселоны. Ада Колау накануне заявила, что итоги референдума не могут служить гарантией для независимости. Колау также обратилась к властям Каталонии с призывом отказаться от идеи объявления независимости 10 октября.
Напомним, каталонцы проголосовали на референдуме 1 октября. Около 90% принявших в нем участие проголосовали за выход из состава Испании. При этом на избирательные участки пришли лишь около половины имеющих право голоса.
Власти Испании результаты не признают. Выступает против и мэр Барселоны. Ада Колау накануне заявила, что итоги референдума не могут служить гарантией для независимости. Колау также обратилась к властям Каталонии с призывом отказаться от идеи объявления независимости 10 октября.
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