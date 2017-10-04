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Квартирный вопрос

    Каталония объявит независимость в течение нескольких дней

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    • Фото: Reuters © 2017, Susana Vera
    Каталония объявит независимость в течение нескольких дней

    Каталония объявит независимость в течение нескольких дней

    Каталония объявит независимость в течение нескольких дней
  • Фото: Reuters © 2017, Susana Vera

    • Каталония провозгласит независимость от Испании в течение нескольких дней, заявил глава женералитета Карлес Пучдемон.

    По словам Пучдемона, правительство «будет действовать в конце этой недели или в начале следующей».

    На вопрос о том, что глава женералитета будет делать, если вмешается правительство Испании, Пучдемон ответил, что это «будет ошибкой, которая все изменит». Также он сообщил, что сейчас официальный Мадрид и правительство автономии не контактируют.

    Референдум о независимости, который не признают испанские власти и который еще до проведения был заморожен Конституционным судом страны, прошел 1 октября. На некоторых участках происходили столкновения между полицией и избирателями, есть раненые с обеих сторон. Правительство Испании обвиняет власти Каталонии в распространении недостоверной информации о пострадавших в ходе протестов.

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    На референдуме, в котором, по данным организаторов, приняли участие 2,2 миллиона из 5,3 миллиона избирателей автономного сообщества, 90% проголосовали за отделение Каталонии от Испании.

    Король Испании Филипп VI в обращении к поданным ранее заявил, что власти Каталонии нарушают конституцию страны.

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