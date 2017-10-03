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    Король Испании: власти Каталонии нарушают конституцию страны. Испания, Каталония, референдумы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВКороль Испании: власти Каталонии нарушают конституцию страны

    Король Испании: власти Каталонии нарушают конституцию страны

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    • Фото: Reuters © 2017, Yves Herman
    Король Испании: власти Каталонии нарушают конституцию страны

    Король Испании: власти Каталонии нарушают конституцию страны

    Король Испании: власти Каталонии нарушают конституцию страны
    • Фото: Reuters © 2017, Yves Herman

      • Король Испании Филипп VI заявил, что власти Каталонии нарушают конституцию страны. Монарх, выступление которого транслировал сайт королевского дворца, произнес речь спустя два дня после референдума о независимости Каталонии.

      Филипп VI отметил, что власти автономной области «нарушают конституцию и устав региона». Он добавил, что каталонцы могут рассчитывать на полную поддержку остальных испанцев и напомнил о «твердой приверженности короны конституции и единству Испании».

      Филипп VI: «Мы переживаем очень серьезную ситуацию в нашей демократической жизни. Происходящее в Каталонии может поставить под угрозу экономическую стабильность региона и Испании в целом. Это сложная ситуация, но мы ее преодолеем, мы верим в нашу страну».

      Он заявил, что власти Каталонии пытались сломить единство Испании и национальный суверенитет и пошли против государства.

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      Референдум о независимости, который не признают испанские власти и который еще до проведения был заморожен Конституционным судом страны, прошел в минувшее воскресенье. На некоторых участках происходили столкновения между полицией и избирателями, есть раненые с обеих сторон.

      В Каталонии началось настоящее кровопролитие. Полиция избивает людей, пришедших голосовать на референдуме за независимость. А также использует против них резиновые пули и шумовые гранаты.

      Опубликовано НТВ 1 октября 2017 г.

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