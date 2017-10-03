Бастуют все: общественный транспорт Каталонии встал из-за антиполицейских протестов

В Каталонии сегодня всеобщая стачка. Жители выступают против жестких действий полиции во время референдума о независимости. Бастуют все: студенты, медики, водители, экскурсоводы, футболисты.
Как сообщает корреспондент НТВ Роман Соболь, в Каталонии из-за всеобщей забастовки не ходят такси, общественный транспорт стоит, метро закрыто. По улицам ходят активисты, заходят в кафе, лавки и рестораны, просят владельцев, чтобы они их закрыли.
Даже судьи вышли в мантиях, чтобы присоединиться к акции протеста. Участие в протестах приняли и пожарные в касках.
Акция направлена против полицейского произвола Испании. Это некий сигнал о том, что обратного пути нет: назад в Испанию каталонцы не хотят.
Даже судьи вышли в мантиях, чтобы присоединиться к акции протеста. Участие в протестах приняли и пожарные в касках.
Акция направлена против полицейского произвола Испании. Это некий сигнал о том, что обратного пути нет: назад в Испанию каталонцы не хотят.
В Каталонии началось настоящее кровопролитие. Полиция избивает людей, пришедших голосовать на референдуме за независимость. А также использует против них резиновые пули и шумовые гранаты.Опубликовано НТВ 1 октября 2017 г.
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