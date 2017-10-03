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    В Каталонии началась всеобщая забастовка против полицейского произвола

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    • Фото: Reuters © 2017, Jon Nazca
    В Каталонии началась всеобщая забастовка против полицейского произвола

    В Каталонии началась всеобщая забастовка против полицейского произвола

    В Каталонии началась всеобщая забастовка против полицейского произвола
  • Фото: Reuters © 2017, Jon Nazca

    • В Каталонии проходит всеобщая забастовка в знак протеста против жестких мер полиции в день референдума, прошедшего в воскресенье.

    Ожидается, что акции протеста приведут к полной остановке работы общественного транспорта, школ, больниц и других учреждений региона. Уже появились сообщения о том, что каталонцы вышли на улицы и дороги, перекрыв движение, передает «Интерфакс». Накануне футбольный клуб «Барселона» объявил, что также присоединится к всеобщей забастовке во вторник.

    В воскресенье в Каталонии завершился референдум о самоопределении, который испанские власти сочли незаконным. Около 90% каталонцев проголосовали за выход из состава Испании.

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    Голосование сопровождалось массовыми столкновениями и потасовками. Из двух тысяч избирательных участков полиция заблокировала более трехсот. В результате пострадали более тысячи человек.



    В Каталонии началось настоящее кровопролитие. Полиция избивает людей, пришедших голосовать на референдуме за независимость. А также использует против них резиновые пули и шумовые гранаты.

    Опубликовано НТВ 1 октября 2017 г.

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