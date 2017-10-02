Власти Каталонии: за независимость от Испании проголосовали 90% участников референдума

Правительство Каталонии сообщило о результатах подсчета голосов на референдуме о самоопределении региона.
Жорди Туруль, официальный представитель правительства Каталонии: «За независимость проголосовали 2 млн 20 тыс. 144 человека, или 90%, против — 176 565, или 7%. Пустых бюллетеней — 45 тысяч 586, или 2%, еще 20 тысяч 129 недействительны».
Туруль также сообщил, что число бюллетеней, сохранившихся для голосования, не изъятых испанскими властями и подсчитанных избирательными комиссиями, составило 2 262 424 штуки. По словам Туруля, осталось подсчитать всего несколько тысяч бюллетеней, пишет El Pays.
Жорди Туруль: «Это цифры, которыми мы располагаем на данный момент. Еще не посчитаны несколько тысяч бюллетеней, но можно сказать, что это окончательные результаты, потому что цифры почти не изменятся».
Ранее международные наблюдатели прокомментировали организацию работы избирательных участков на референдуме о самоопределении Каталонии, заявив, что явка была высокой, а процесс голосования был организован в соответствии с существующим законодательством Испании.
Премьер-министр Испании Мариано Рахой выступил с телеобращением, в котором заявил, что «никакого референдума не было», поскольку его проведение заблокировал Конституционный суд Испании. А глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон в собственном телеобращении заявил, что «каталонцы завоевали свое право на суверенитет».
По данным Департамента здравоохранения Каталонии, более тысячи человек получили ранения во время столкновений с полицией возле избирательных участков в Каталонии. В МВД Испании сообщили том, что в столкновениях пострадали более 30 полицейских и сотрудников Гражданской гвардии.
Туруль также сообщил, что число бюллетеней, сохранившихся для голосования, не изъятых испанскими властями и подсчитанных избирательными комиссиями, составило 2 262 424 штуки. По словам Туруля, осталось подсчитать всего несколько тысяч бюллетеней, пишет El Pays.
Жорди Туруль: «Это цифры, которыми мы располагаем на данный момент. Еще не посчитаны несколько тысяч бюллетеней, но можно сказать, что это окончательные результаты, потому что цифры почти не изменятся».
Ранее международные наблюдатели прокомментировали организацию работы избирательных участков на референдуме о самоопределении Каталонии, заявив, что явка была высокой, а процесс голосования был организован в соответствии с существующим законодательством Испании.
Премьер-министр Испании Мариано Рахой выступил с телеобращением, в котором заявил, что «никакого референдума не было», поскольку его проведение заблокировал Конституционный суд Испании. А глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон в собственном телеобращении заявил, что «каталонцы завоевали свое право на суверенитет».
По данным Департамента здравоохранения Каталонии, более тысячи человек получили ранения во время столкновений с полицией возле избирательных участков в Каталонии. В МВД Испании сообщили том, что в столкновениях пострадали более 30 полицейских и сотрудников Гражданской гвардии.
Девушке, пришедшей голосовать на референдуме по Каталонии, полиция сломала все пальцы на руке. Видео момента pic.twitter.com/MAItcyYI1T— НТВ (@ntvru) 1 октября 2017 г.
В Каталонии началось настоящее кровопролитие. Полиция избивает людей, пришедших голосовать на референдуме за независимость. А также использует против них резиновые пули и шумовые гранаты.Опубликовано НТВ 1 октября 2017 г.
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