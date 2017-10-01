Число пострадавших в результате беспорядков в Каталонии превысило тысячу человек

В департаменте здравоохранения Каталонии привели новые данные о числе пострадавших, которым потребовалась медицинская помощь в результате столкновений 1 октября.
По последним данным Департамента здравоохранения Каталонии, более тысячи человек пострадали в результате столкновений с испанской полицией у избирательных участков в Каталонии, где в воскресенье проходил референдум о самоопределении автономии, пишет«Интерфакс». Ранее сообщалось о 760 пострадавших.
Сообщение пресс-службы Департамента здравоохранения Каталонии: «294 человека пострадали в Барселоне, 355 человек в предместьях города, 46 пострадавших в центральной части Каталонии, 27 человек — в Таррагоне, 249 — в Жироне, 111 в Льейде, 55 человек — в регионе Террес-де-Лебре».
Большинство пострадавших получили ранения в результате применения полицией резиновых пуль и других силовых мер по зачистке избирательных участков, которые были организованы в школах.
А в МВД Испании сообщили, что медицинская помощь потребовалась 33 полицейским и сотрудникам Гражданской гвардии.
Сообщение пресс-службы МВД Испании: «В общей сложности 19 полицейским и 14 сотрудникам Гражданской гвардии потребовалась немедленная медицинская помощь из-за выполняемой ими сегодня работы в школах».
Премьер-министр Испании выступил с телеобращением, в котором заявил, что «референдума о самоопределении не было», поскольку его проведение было заблокировано Конституционным судом страны. При этом он подчеркнул, что «правительство не будет избегать диалога, но намерено вести его только в рамках закона».
Рахой также возложил на власти Каталонии ответственность за все произошедшие в регионе беспорядки.
Сообщение пресс-службы Департамента здравоохранения Каталонии: «294 человека пострадали в Барселоне, 355 человек в предместьях города, 46 пострадавших в центральной части Каталонии, 27 человек — в Таррагоне, 249 — в Жироне, 111 в Льейде, 55 человек — в регионе Террес-де-Лебре».
Большинство пострадавших получили ранения в результате применения полицией резиновых пуль и других силовых мер по зачистке избирательных участков, которые были организованы в школах.
А в МВД Испании сообщили, что медицинская помощь потребовалась 33 полицейским и сотрудникам Гражданской гвардии.
Сообщение пресс-службы МВД Испании: «В общей сложности 19 полицейским и 14 сотрудникам Гражданской гвардии потребовалась немедленная медицинская помощь из-за выполняемой ими сегодня работы в школах».
Премьер-министр Испании выступил с телеобращением, в котором заявил, что «референдума о самоопределении не было», поскольку его проведение было заблокировано Конституционным судом страны. При этом он подчеркнул, что «правительство не будет избегать диалога, но намерено вести его только в рамках закона».
Рахой также возложил на власти Каталонии ответственность за все произошедшие в регионе беспорядки.
Фото этой женщины с поднятыми руками, которую задерживает испанская полиция, стало одним из символов сегодняшнего протеста в Каталонии pic.twitter.com/9TZDw4WlbC— НТВ (@ntvru) 1 октября 2017 г.
В Каталонии началось настоящее кровопролитие. Полиция избивает людей, пришедших голосовать на референдуме за независимость. А также использует против них резиновые пули и шумовые гранаты.Опубликовано НТВ 1 октября 2017 г.
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