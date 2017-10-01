Премьер Испании: референдума о самоопределении Каталонии не было

Премьер-министр Испании Мариано Рахой заявил, что правительство не будет избегать диалога со сторонниками отделения Каталонии, но намерено вести его только в рамках закона.
Мариано Рахой, премьер-министр Испании: «Референдума о самоопределении не было».
В специальном телеобращении Рахой напомнил, что правительство Испании не признает итоги референдума, и что его проведение было заблокировано Конституционным судом страны. При этом он подчеркнул, что правительство не будет избегать диалога, но намерено вести его только в рамках закона.
Мариано Рахой: «Завтра мы должны начать работу над восстановлением конституционного и институционального порядка. И сделать это спокойным и цивилизационным путем».
По словам премьера Испании, произошедшее в Каталонии оказало серьезное влияние на мирное сосуществование регионов страны, цитирует ТАСС.
Мариано Рахой: «И мы должны восстановить это мирное сосуществование как можно быстрее. Я никогда не буду закрывать дверь для диалога и никогда так не делал. Я всегда остаюсь открыт к честному диалогу, но только оставаясь в рамках закона».
Рахой также возложил на власти Каталонии ответственность за беспорядки, произошедшие в течение дня. Ранее стало известно, что в день референдума о независимости Каталонии в регионе пострадали более 760 человек. Власти Каталонии объявили, что готовят обращение в международные суды. По их мнению, в таком количестве пострадавших виновата Испания и испанская полиция. Против активистов применяли резиновые пули, шумовые гранаты и слезоточивый газ. Полиции удалось закрыть более 300 участков для голосования.
В воскресенье в Каталонии завершилось голосование по вопросу о независимости автономии. Голосование было назначено правительством Каталонии без согласия Мадрида. Испанские власти считают референдум незаконным.
Столкновения и насилие в Каталонии уже осудили многие европейские организации и политики, призвавшие власти Испании и Каталонии искать пути к мирному диалогу.
В специальном телеобращении Рахой напомнил, что правительство Испании не признает итоги референдума, и что его проведение было заблокировано Конституционным судом страны. При этом он подчеркнул, что правительство не будет избегать диалога, но намерено вести его только в рамках закона.
Мариано Рахой: «Завтра мы должны начать работу над восстановлением конституционного и институционального порядка. И сделать это спокойным и цивилизационным путем».
По словам премьера Испании, произошедшее в Каталонии оказало серьезное влияние на мирное сосуществование регионов страны, цитирует ТАСС.
Мариано Рахой: «И мы должны восстановить это мирное сосуществование как можно быстрее. Я никогда не буду закрывать дверь для диалога и никогда так не делал. Я всегда остаюсь открыт к честному диалогу, но только оставаясь в рамках закона».
Рахой также возложил на власти Каталонии ответственность за беспорядки, произошедшие в течение дня. Ранее стало известно, что в день референдума о независимости Каталонии в регионе пострадали более 760 человек. Власти Каталонии объявили, что готовят обращение в международные суды. По их мнению, в таком количестве пострадавших виновата Испания и испанская полиция. Против активистов применяли резиновые пули, шумовые гранаты и слезоточивый газ. Полиции удалось закрыть более 300 участков для голосования.
В воскресенье в Каталонии завершилось голосование по вопросу о независимости автономии. Голосование было назначено правительством Каталонии без согласия Мадрида. Испанские власти считают референдум незаконным.
Фото этой женщины с поднятыми руками, которую задерживает испанская полиция, стало одним из символов сегодняшнего протеста в Каталонии pic.twitter.com/9TZDw4WlbC— НТВ (@ntvru) 1 октября 2017 г.
Столкновения и насилие в Каталонии уже осудили многие европейские организации и политики, призвавшие власти Испании и Каталонии искать пути к мирному диалогу.
В Каталонии началось настоящее кровопролитие. Полиция избивает людей, пришедших голосовать на референдуме за независимость. А также использует против них резиновые пули и шумовые гранаты.Опубликовано НТВ 1 октября 2017 г.
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