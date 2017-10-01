Бесстыдники
ТВ-Эфир
Бесстыдники

    Премьер Испании: референдума о самоопределении Каталонии не было

    1 комментарий
    • Фото: Reuters © 2017, Sergio Perez
    Премьер Испании: референдума о самоопределении Каталонии не было

    Премьер Испании: референдума о самоопределении Каталонии не было

    Премьер Испании: референдума о самоопределении Каталонии не было
  • Фото: Reuters © 2017, Sergio Perez

    • Премьер-министр Испании Мариано Рахой заявил, что правительство не будет избегать диалога со сторонниками отделения Каталонии, но намерено вести его только в рамках закона.

    Мариано Рахой, премьер-министр Испании: «Референдума о самоопределении не было».

    В специальном телеобращении Рахой напомнил, что правительство Испании не признает итоги референдума, и что его проведение было заблокировано Конституционным судом страны. При этом он подчеркнул, что правительство не будет избегать диалога, но намерено вести его только в рамках закона.

    Мариано Рахой: «Завтра мы должны начать работу над восстановлением конституционного и институционального порядка. И сделать это спокойным и цивилизационным путем».

    По словам премьера Испании, произошедшее в Каталонии оказало серьезное влияние на мирное сосуществование регионов страны, цитирует ТАСС.

    Мариано Рахой: «И мы должны восстановить это мирное сосуществование как можно быстрее. Я никогда не буду закрывать дверь для диалога и никогда так не делал. Я всегда остаюсь открыт к честному диалогу, но только оставаясь в рамках закона».

    смотреть1 октября состоится референдум о независимости Каталонии
    1 октября состоится референдум о независимости Каталонии
    Рахой также возложил на власти Каталонии ответственность за беспорядки, произошедшие в течение дня. Ранее стало известно, что в день референдума о независимости Каталонии в регионе пострадали более 760 человек. Власти Каталонии объявили, что готовят обращение в международные суды. По их мнению, в таком количестве пострадавших виновата Испания и испанская полиция. Против активистов применяли резиновые пули, шумовые гранаты и слезоточивый газ. Полиции удалось закрыть более 300 участков для голосования.

    смотретьЗверства испанской полиции
    Зверства испанской полиции
    В воскресенье в Каталонии завершилось голосование по вопросу о независимости автономии. Голосование было назначено правительством Каталонии без согласия Мадрида. Испанские власти считают референдум незаконным.




    смотретьВ Каталонии в стычках с полицией пострадали более 330 человек
    В Каталонии в стычках с полицией пострадали более 330 человек
    Столкновения и насилие в Каталонии уже осудили многие европейские организации и политики, призвавшие власти Испании и Каталонии искать пути к мирному диалогу.

    В Каталонии началось настоящее кровопролитие. Полиция избивает людей, пришедших голосовать на референдуме за независимость. А также использует против них резиновые пули и шумовые гранаты.

    Опубликовано НТВ 1 октября 2017 г.

    Новости по теме

    Испания vs Каталония

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru