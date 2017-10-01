«Перешли все границы»: мэр Барселоны обвинила Мадрид в трусости

Мэр Барселоны Ада Колау заявила, что испанские власти пошли на крайние меры в связи с референдумом о независимости Каталонии.
При этом мэр обвинила премьер-министра Испании Мариано Рахоя в трусости и призвала требовать его отставки.
Ада Колау, мэр Барселоны: «Я еще могу объяснить трусость Рахоя. Но я не могу понять, как (правительство) достигло такой крайности. Необходимо потребовать отставки Рахоя. Я верю в единство народа, все должны продемонстрировать свое неприятие происходящего и потребовать политических действий».
Также Колау заявила, что сегодняшний день стал «поворотным моментом», а власти Испании «перешли все допустимые границы», отправив тысячи полицейских «против мирного и беззащитного населения» Каталонии, передает РИА Новости.
Напомним, сегодня в Каталонии проходит референдум о независимости, проведение которого ранее было заблокировано Конституционным судом Испании. Помешать людям голосовать решили полицейские, которые блокируют избирательные участки и жестко задерживают участников плебисцита. Также были применены шумовые гранаты и резиновые пули. Поступают сообщения о 38 пострадавших.
Ада Колау, мэр Барселоны: «Я еще могу объяснить трусость Рахоя. Но я не могу понять, как (правительство) достигло такой крайности. Необходимо потребовать отставки Рахоя. Я верю в единство народа, все должны продемонстрировать свое неприятие происходящего и потребовать политических действий».
Также Колау заявила, что сегодняшний день стал «поворотным моментом», а власти Испании «перешли все допустимые границы», отправив тысячи полицейских «против мирного и беззащитного населения» Каталонии, передает РИА Новости.
Напомним, сегодня в Каталонии проходит референдум о независимости, проведение которого ранее было заблокировано Конституционным судом Испании. Помешать людям голосовать решили полицейские, которые блокируют избирательные участки и жестко задерживают участников плебисцита. Также были применены шумовые гранаты и резиновые пули. Поступают сообщения о 38 пострадавших.
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