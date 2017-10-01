Испанские власти всеми силами пытаются сорвать референдум в Каталонии

В Каталонии начинается голосование на референдуме по вопросу о независимости. Власти мятежного региона разрешили гражданам исполнить свой гражданский долг на любом избирательном участке.
Это решение было принято примерно за час до открытия избирательных участков, чтобы каждый желающий получил возможность воспользоваться правом голоса, даже если его участок окажется закрыт или оцеплен полицией. С этой целью было разработано специальное мобильное приложение.
Жорди Турул, официальный представитель правительства Каталонии: «При предъявлении удостоверения личности люди могут пойти на любой избирательный участок, который будет открыт. Если бюллетеней не будет хватать на избирательных участках, люди могут принести их из дома. Если кто-то принесет бюллетени, их можно использовать».
При этом Турул отметил, что бюллетени должны соответствовать форме, официально утвержденной правительством мятежного региона. Испанские власти стараются помещать референдуму. С самого утра правоохранительные органы начали изымать урны для голосования. По информации местной прессы, материалы для плебисцита конфискуют в провинции Барселона. Стражи порядка получили приказ изъять всю продукцию, имеющую отношению к голосованию.
Каталонские правоохранители, которым было предписано опечатать избирательные участки, оставили в покое пункт для голосования в районе Грасия, что в центре Барселоны. Как передает РИА Новости, перед одной из школ, где гражданам предлагается исполнить свой гражданский долг, выстроилась очередь из тысячи человек. Люди стоят по обе стороны дороги, проезжающие мимо машины им приветственно сигналят. Сотрудники каталонской полиции подошли к зданию, но не опечатали его и не сделали ничего, что могло бы помешать людям проголосовать. Собравшиеся у стен здания поблагодарили стражей порядка аплодисментами.
Закрыть все избирательные участки, чтобы не допустить проведения референдума, полиции надлежало по решению Верховного суда Каталонии. Правительство Испании ранее неоднократно заявляло, что референдум не будет иметь никакой юридической силы.
Жорди Турул, официальный представитель правительства Каталонии: «При предъявлении удостоверения личности люди могут пойти на любой избирательный участок, который будет открыт. Если бюллетеней не будет хватать на избирательных участках, люди могут принести их из дома. Если кто-то принесет бюллетени, их можно использовать».
При этом Турул отметил, что бюллетени должны соответствовать форме, официально утвержденной правительством мятежного региона. Испанские власти стараются помещать референдуму. С самого утра правоохранительные органы начали изымать урны для голосования. По информации местной прессы, материалы для плебисцита конфискуют в провинции Барселона. Стражи порядка получили приказ изъять всю продукцию, имеющую отношению к голосованию.
Каталонские правоохранители, которым было предписано опечатать избирательные участки, оставили в покое пункт для голосования в районе Грасия, что в центре Барселоны. Как передает РИА Новости, перед одной из школ, где гражданам предлагается исполнить свой гражданский долг, выстроилась очередь из тысячи человек. Люди стоят по обе стороны дороги, проезжающие мимо машины им приветственно сигналят. Сотрудники каталонской полиции подошли к зданию, но не опечатали его и не сделали ничего, что могло бы помешать людям проголосовать. Собравшиеся у стен здания поблагодарили стражей порядка аплодисментами.
Закрыть все избирательные участки, чтобы не допустить проведения референдума, полиции надлежало по решению Верховного суда Каталонии. Правительство Испании ранее неоднократно заявляло, что референдум не будет иметь никакой юридической силы.
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