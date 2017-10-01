Референдум в Каталонии: избирательные участки от полиции защищают тракторами

Противостояние каталонцев с испанскими властями достигло пика. Менее двух часов остается до начала референдума о независимости. Власти мятежного региона объявили, что голосование начнется в 9:00 по местному времени (10:00 по Москве). Мадрид намерен сделать все, чтобы избирательные участки не открылись.
Ситуация накалена до предела. Накануне полиция опечатала больше тысячи школ, где расположены участки для голосования. При этом правоохранители предупредили, что в день референдума под их контролем должны быть все учебные заведения, а сотрудники гражданской гвардии захватили региональный центр телекоммуникаций и информационных технологий, чтобы заблокировать системы, обеспечивающие волеизъявление.
Не остаются в долгу и сторонники референдума. С пятницы во многих школах круглосуточно дежурят родители. Этой ночью каталонцам удалось достать более 500 тракторов и подогнать их к учебным заведениям. Техника должна предотвратить захват зданий полицией.
Жительница Каталонии: «Чего мы ожидаем от сегодня? Я надеюсь мы сможем проголосовать, за демократию, за будущее. Может быть тогда оно будет гораздо более спокойным и мирным. Все, чего мы хотим, — это права голоса, не более».
Житель Каталонии: «Все насилие исходит только с одной стороны. Движение каталонцев — мирное, мы продемонстрировали это за все годы. Если начнется насилие, то репрессии будут со стороны полиции по отношению к нам, а не наоборот».
Накануне референдума на улицы испанских городов вышли сотни тысяч противников независимости Каталонии. В Барселоне со здания мэрии разгоряченные активисты попытались сорвать плакат с надписью «Больше демократии».
Власти Каталонии в такой непростой ситуации с виду остаются спокойными. Председатель правительства региона Карлес Пучдемон заявил о решимости голосовать, но при этом подчеркнул, что при любом исходе необходимо будет урегулировать конфликт.
Не остаются в долгу и сторонники референдума. С пятницы во многих школах круглосуточно дежурят родители. Этой ночью каталонцам удалось достать более 500 тракторов и подогнать их к учебным заведениям. Техника должна предотвратить захват зданий полицией.
Жительница Каталонии: «Чего мы ожидаем от сегодня? Я надеюсь мы сможем проголосовать, за демократию, за будущее. Может быть тогда оно будет гораздо более спокойным и мирным. Все, чего мы хотим, — это права голоса, не более».
Житель Каталонии: «Все насилие исходит только с одной стороны. Движение каталонцев — мирное, мы продемонстрировали это за все годы. Если начнется насилие, то репрессии будут со стороны полиции по отношению к нам, а не наоборот».
Накануне референдума на улицы испанских городов вышли сотни тысяч противников независимости Каталонии. В Барселоне со здания мэрии разгоряченные активисты попытались сорвать плакат с надписью «Больше демократии».
Власти Каталонии в такой непростой ситуации с виду остаются спокойными. Председатель правительства региона Карлес Пучдемон заявил о решимости голосовать, но при этом подчеркнул, что при любом исходе необходимо будет урегулировать конфликт.
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