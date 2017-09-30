«Мы уже победили»: перед референдумом глава Каталонии выступил с пламенной речью

Почти 100 тысяч человек собрались на
митинг-концерт у фонтана Монжуик в Барселоне в поддержку референдума о независимости Каталонии.
Эта массовая акция завершила агитационную кампанию к референдуму. Председатель автономного правительства Каталонии Карлес Пучдемон заявил, что каталонцы уже одержали победу в своей борьбе за самоопределение, суверенитет и достоинство.
Карлес Пучдемон, председатель автономного правительства Каталонии: «Мы уже победили, одержали верх над страхом, ложью и угрозами, преодолели давление авторитарного государства, которое не хотело дать нам пройти так далеко».
По словам Пучдемона, испанское государство рассчитывало, что каталонцы «отступят при первых трудностях».
Карлес Пучдемон: «Они не знали, что наш народ привык к трудностям, и с каждым разом после трудностей он становился еще крепче. Чтобы эта победа стала окончательной, давайте сделаем так, чтобы в это воскресенье в день референдума мы все вышли из дома, ведомые желанием изменить историю, завершить этот процесс и начать новый прогресс — экономический, культурный и национальный, прогресс страны, с которой будут обращаться, как с нормальной страной».
Пучдемон подчеркнул, что уже в понедельник, 2 октября, после объявления результатов референдума, Каталония начнет путь к новой жизни, передает ТАСС.
Карлес Пучдемон: «В воскресенье мы начинаем движение в новое будущее. В понедельник мы пойдем вперед твердым и решительным шагом, облаченные суверенитетом и достоинством».
Митинг-концерт в Барселоне собрал совершенно разных людей: студентов, пенсионеров и семьи с детьми. Все они уверены, что референдум состоится и пройдет мирно. Голосовать, скорее всего, будут в местных школах. Их по всей Каталонии оккупировали родители учеников, чтобы помешать полиции закрыть и опечатать здания.
Сильва Симона, член Ассоциации кастельеров: «Каждый может прийти и защитить школу до воскресенья. Мы уверены в своих правах, которые нужно уважать. Если нам удастся помочь и продержаться, мы будем только рады».
Дэвид Мартинес, местный житель: «Школьное сообщество решило встать на защиту демократических ценностей. Мы считаем, что детям важно знать, что такое свобода, диалог, участие. Для этого мы организовали вечеринку на все выходные».
Несмотря на все события, власти Испании продолжают настаивать на том, что 1 октября никакого голосования не будет. В Мадриде референдум считают нелегальным и не собираются признавать независимость Каталонии, даже если так решат жители региона.
Карлес Пучдемон, председатель автономного правительства Каталонии: «Мы уже победили, одержали верх над страхом, ложью и угрозами, преодолели давление авторитарного государства, которое не хотело дать нам пройти так далеко».
По словам Пучдемона, испанское государство рассчитывало, что каталонцы «отступят при первых трудностях».
Карлес Пучдемон: «Они не знали, что наш народ привык к трудностям, и с каждым разом после трудностей он становился еще крепче. Чтобы эта победа стала окончательной, давайте сделаем так, чтобы в это воскресенье в день референдума мы все вышли из дома, ведомые желанием изменить историю, завершить этот процесс и начать новый прогресс — экономический, культурный и национальный, прогресс страны, с которой будут обращаться, как с нормальной страной».
Пучдемон подчеркнул, что уже в понедельник, 2 октября, после объявления результатов референдума, Каталония начнет путь к новой жизни, передает ТАСС.
Карлес Пучдемон: «В воскресенье мы начинаем движение в новое будущее. В понедельник мы пойдем вперед твердым и решительным шагом, облаченные суверенитетом и достоинством».
Митинг-концерт в Барселоне собрал совершенно разных людей: студентов, пенсионеров и семьи с детьми. Все они уверены, что референдум состоится и пройдет мирно. Голосовать, скорее всего, будут в местных школах. Их по всей Каталонии оккупировали родители учеников, чтобы помешать полиции закрыть и опечатать здания.
Сильва Симона, член Ассоциации кастельеров: «Каждый может прийти и защитить школу до воскресенья. Мы уверены в своих правах, которые нужно уважать. Если нам удастся помочь и продержаться, мы будем только рады».
Дэвид Мартинес, местный житель: «Школьное сообщество решило встать на защиту демократических ценностей. Мы считаем, что детям важно знать, что такое свобода, диалог, участие. Для этого мы организовали вечеринку на все выходные».
Несмотря на все события, власти Испании продолжают настаивать на том, что 1 октября никакого голосования не будет. В Мадриде референдум считают нелегальным и не собираются признавать независимость Каталонии, даже если так решат жители региона.
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