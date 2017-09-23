В Испании митинг в поддержку Каталонии назвали мятежом

Власти Испании грозят посадить в тюрьму организаторов массовых протестов и тех, кто напрямую причастен к назначенному на 1 октября референдуму о независимости Каталонии.
В Барселоне сторонники голосования выясняли отношения с его противниками: жгли файеры, шумели до утра.
Еще несколько тысяч человек — в основном студенты — в знак поддержки референдума оккупировали Университет Барселоны. И заявили, что останутся там вплоть до 1 октября. Интересно, что молодежь поддержала и администрация вуза. С условием, что студенты не будут портить имущество.
Генпрокуратура Испании уже окрестила происходящее мятежом. В ведомстве заявили, что всем причастным к организации референдума о независимости Каталонии грозит тюрьма.
Еще несколько тысяч человек — в основном студенты — в знак поддержки референдума оккупировали Университет Барселоны. И заявили, что останутся там вплоть до 1 октября. Интересно, что молодежь поддержала и администрация вуза. С условием, что студенты не будут портить имущество.
Генпрокуратура Испании уже окрестила происходящее мятежом. В ведомстве заявили, что всем причастным к организации референдума о независимости Каталонии грозит тюрьма.
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