В Барселоне продолжаются «кастрюльные» митинги против властей Испании

Жители Барселоны вечером в четверг вновь устроили шумную акцию протеста против действий властей Испании и правоохранителей.
Ровно в 22:00 по местному времени барселонцы вышли на улицы и балконы, подошли к открытым окнам и начали стучать посудой, чтобы выразить свое отношение к происходящему. Аналогичные «митинги» прошли в других испанских городах. Акция проходит под лозунгом «До тех пор, пока нас не оставят в покое». Первый этап прошел в среду.
Перед зданием Высшего суда Каталонии продолжается митинг против задержаний политиков, чиновников и предпринимателей, причастных к организации «референдума о независимости Каталонии». Из 14 задержанных в среду отпущены восемь человек. Активисты призывают собравшихся не уходить, пока не отпустят всех. Рядом со зданием суда развесили гамаки и установили несколько палаток.
Митингующие скандируют «Независимость!», «Да здравствует Каталония!» и поют гимн Каталонии — песню «Жнецы». Там же отметили день рождения одного из участников, передает РИА Новости.
В среду в ходе спецоперации были задержаны 14 человек, проведен 41 обыск, изъяты почти 10 миллионов бюллетеней. Власти Испании заявили, что референдума в Каталонии 1 октября не будет, поскольку он противоречит конституции. Женералитет настаивает, что он состоится, а общественные организации — «Каталонская национальная ассамблея» и Omnium Cultural — призывают людей к «постоянной мобилизации».
Конституционный суд Испании ранее приостановил действие всех документов по поводу голосования, принятых Женералитетом и каталонским парламентом. Таким образом, все дальнейшие действия каталонских властей по подготовке референдума незаконны.
Перед зданием Высшего суда Каталонии продолжается митинг против задержаний политиков, чиновников и предпринимателей, причастных к организации «референдума о независимости Каталонии». Из 14 задержанных в среду отпущены восемь человек. Активисты призывают собравшихся не уходить, пока не отпустят всех. Рядом со зданием суда развесили гамаки и установили несколько палаток.
Митингующие скандируют «Независимость!», «Да здравствует Каталония!» и поют гимн Каталонии — песню «Жнецы». Там же отметили день рождения одного из участников, передает РИА Новости.
В среду в ходе спецоперации были задержаны 14 человек, проведен 41 обыск, изъяты почти 10 миллионов бюллетеней. Власти Испании заявили, что референдума в Каталонии 1 октября не будет, поскольку он противоречит конституции. Женералитет настаивает, что он состоится, а общественные организации — «Каталонская национальная ассамблея» и Omnium Cultural — призывают людей к «постоянной мобилизации».
Конституционный суд Испании ранее приостановил действие всех документов по поводу голосования, принятых Женералитетом и каталонским парламентом. Таким образом, все дальнейшие действия каталонских властей по подготовке референдума незаконны.
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