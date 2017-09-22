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    В Барселоне продолжаются «кастрюльные» митинги против властей Испании

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    • Фото: Reuters © 2017, Jon Nazca
    В Барселоне продолжаются «кастрюльные» митинги против властей Испании

    В Барселоне продолжаются «кастрюльные» митинги против властей Испании

    В Барселоне продолжаются «кастрюльные» митинги против властей Испании
  • Фото: Reuters © 2017, Jon Nazca

    • Жители Барселоны вечером в четверг вновь устроили шумную акцию протеста против действий властей Испании и правоохранителей.

    Ровно в 22:00 по местному времени барселонцы вышли на улицы и балконы, подошли к открытым окнам и начали стучать посудой, чтобы выразить свое отношение к происходящему. Аналогичные «митинги» прошли в других испанских городах. Акция проходит под лозунгом «До тех пор, пока нас не оставят в покое». Первый этап прошел в среду.

    Перед зданием Высшего суда Каталонии продолжается митинг против задержаний политиков, чиновников и предпринимателей, причастных к организации «референдума о независимости Каталонии». Из 14 задержанных в среду отпущены восемь человек. Активисты призывают собравшихся не уходить, пока не отпустят всех. Рядом со зданием суда развесили гамаки и установили несколько палаток.

    Митингующие скандируют «Независимость!», «Да здравствует Каталония!» и поют гимн Каталонии — песню «Жнецы». Там же отметили день рождения одного из участников, передает РИА Новости.

    смотретьДесятки тысяч каталонцев вышли на ночной митинг против властей Испании
    Десятки тысяч каталонцев вышли на ночной митинг против властей Испании
    В среду в ходе спецоперации были задержаны 14 человек, проведен 41 обыск, изъяты почти 10 миллионов бюллетеней. Власти Испании заявили, что референдума в Каталонии 1 октября не будет, поскольку он противоречит конституции. Женералитет настаивает, что он состоится, а общественные организации — «Каталонская национальная ассамблея» и Omnium Cultural — призывают людей к «постоянной мобилизации».

    Конституционный суд Испании ранее приостановил действие всех документов по поводу голосования, принятых Женералитетом и каталонским парламентом. Таким образом, все дальнейшие действия каталонских властей по подготовке референдума незаконны.

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