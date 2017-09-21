Десятки тысяч каталонцев вышли на ночной митинг против властей Испании

В Каталонии минувшая ночь прошла под оглушительный грохот кастрюль и сковородок.
Только в одной Барселоне 40 тысяч человек вышли на шумный митинг против испанских властей, которые пытаются помешать референдуму.
Накануне полиция обыскала здания правительства Каталонии и задержала главу экономического управления и еще 11 чиновников. Участники акции требовали их освободить. Протестующие скандировали «Мы все равно проголосуем» и «Пусть Европа это видит».
Митинговали не только в Каталонии. Акции прокатились по всем крупным городам. На центральной площади Мадрида протестовали и сторонники, и противники референдума. Полицейским пришлось встать между ними живым щитом, чтобы не допустить столкновений.
К жителям автономного сообщества обратился президент страны Мариано Рахой. Он призвал каталонцев отказаться от «несбыточной мечты». Власти Испании считают референдум незаконным. Однако в правительстве Каталонии заявили, что все равно будут голосовать за независимость. Провести референдум планируют уже на следующей неделе — 1 октября.
Накануне полиция обыскала здания правительства Каталонии и задержала главу экономического управления и еще 11 чиновников. Участники акции требовали их освободить. Протестующие скандировали «Мы все равно проголосуем» и «Пусть Европа это видит».
Митинговали не только в Каталонии. Акции прокатились по всем крупным городам. На центральной площади Мадрида протестовали и сторонники, и противники референдума. Полицейским пришлось встать между ними живым щитом, чтобы не допустить столкновений.
К жителям автономного сообщества обратился президент страны Мариано Рахой. Он призвал каталонцев отказаться от «несбыточной мечты». Власти Испании считают референдум незаконным. Однако в правительстве Каталонии заявили, что все равно будут голосовать за независимость. Провести референдум планируют уже на следующей неделе — 1 октября.
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