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21 сентября, 20:15
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    Десятки тысяч каталонцев вышли на ночной митинг против властей Испании. Испания, Каталония, митинги и протесты, референдумы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВДесятки тысяч каталонцев вышли на ночной митинг против властей Испании

    Десятки тысяч каталонцев вышли на ночной митинг против властей Испании

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    Десятки тысяч каталонцев вышли на ночной митинг против властей Испании

    Десятки тысяч каталонцев вышли на ночной митинг против властей Испании

    Десятки тысяч каталонцев вышли на ночной митинг против властей Испании

      В Каталонии минувшая ночь прошла под оглушительный грохот кастрюль и сковородок.

      Только в одной Барселоне 40 тысяч человек вышли на шумный митинг против испанских властей, которые пытаются помешать референдуму.

      Накануне полиция обыскала здания правительства Каталонии и задержала главу экономического управления и еще 11 чиновников. Участники акции требовали их освободить. Протестующие скандировали «Мы все равно проголосуем» и «Пусть Европа это видит».

      Митинговали не только в Каталонии. Акции прокатились по всем крупным городам. На центральной площади Мадрида протестовали и сторонники, и противники референдума. Полицейским пришлось встать между ними живым щитом, чтобы не допустить столкновений.

      К жителям автономного сообщества обратился президент страны Мариано Рахой. Он призвал каталонцев отказаться от «несбыточной мечты». Власти Испании считают референдум незаконным. Однако в правительстве Каталонии заявили, что все равно будут голосовать за независимость. Провести референдум планируют уже на следующей неделе — 1 октября.

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