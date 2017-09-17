Власти Каталонии перешли в Twitter после блокировки сайта референдума о независимости

Правительство Каталонии создало микроблог референдума о независимости
из-за блокировки официального сайта.
Правительство Каталонии создало в Twitter официальный аккаунт референдума о независимости региона. Власти намерены использовать эту страницу вместо заблокированного Испанией сайта референдума.
После блокировки сайта в четверг каталонское правительство продублировало страницу в другом домене. Тогда прокуратура Каталонии запросила Высший суд региона о закрытии всех веб-страниц, связанный с готовящимся референдумом. Суд принял запрос к рассмотрению, но решения пока не вынес, сообщает РИА Новости. Тем временем администраторы аккаунта в Twitter напомнили, что из Испании сайт-клон можно посетить через прокси-сервер.
Власти Каталонии намерены провести референдум об отделении региона от Испании 1 октября. Конституционный суд Испании приостановил действие закона и Декрета о референдуме Каталонии, и с этого момента дальнейшие действия правительства региона считаются незаконными. Между тем митинг в поддержку референдума собрал в Барселоне миллион человек.
После блокировки сайта в четверг каталонское правительство продублировало страницу в другом домене. Тогда прокуратура Каталонии запросила Высший суд региона о закрытии всех веб-страниц, связанный с готовящимся референдумом. Суд принял запрос к рассмотрению, но решения пока не вынес, сообщает РИА Новости. Тем временем администраторы аккаунта в Twitter напомнили, что из Испании сайт-клон можно посетить через прокси-сервер.
Власти Каталонии намерены провести референдум об отделении региона от Испании 1 октября. Конституционный суд Испании приостановил действие закона и Декрета о референдуме Каталонии, и с этого момента дальнейшие действия правительства региона считаются незаконными. Между тем митинг в поддержку референдума собрал в Барселоне миллион человек.
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