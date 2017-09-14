Власти Испании заблокировали сайт референдума о независимости Каталонии

Гражданская гвардия Испании закрыла официальный сайт референдума о независимости Каталонии, намеченного на 1 октября.
В Испании накаляются страсти вокруг референдума о независимости Каталонии. Прокуратура страны вызвала на допрос более 700 мэров региона, которые поддержали проведение назначенного на 1 октября всенародного голосования о самоопределении и выходе из состава Испании. О своем решении принять участие в референдуме сообщили 712 глав каталонских городов из 948.
Интересно, что мэр Барселоны Ада Колау о своем отношении к референдуму до сих пор не сообщила. Она заявляет, что считает необходимым дать людям возможность проголосовать, но при этом дает понять, что «не может ставить под удар госслужащих».
Если главы городов не прибудут по запросу генпрокуратуры, полиция получит полное право их арестовать.
Микель Бух, президент Каталонской ассоциации муниципалитетов: «Если у гражданина неприятности с законом и закон его преследует, то у человека проблема. Но когда законом преследуется более 700 мэров, то это уже не проблема самих мэров. Это проблема испанской юридической системы».
По решению испанского суда власти заблокировали сайт референдума, принадлежащий правительству Каталонии. При этом каталонские власти вскоре заново открыли сайт, но уже в другом домене.
На этой неделе митинг в поддержку голосования под лозунгом «Референдум — это демократия» собрал в столице региона Барселоне миллион человек. Решение о проведении референдума об отделении от Испании парламент региона принял в начале сентября. В Мадриде проведения референдума считают незаконным.
Интересно, что мэр Барселоны Ада Колау о своем отношении к референдуму до сих пор не сообщила. Она заявляет, что считает необходимым дать людям возможность проголосовать, но при этом дает понять, что «не может ставить под удар госслужащих».
Если главы городов не прибудут по запросу генпрокуратуры, полиция получит полное право их арестовать.
Микель Бух, президент Каталонской ассоциации муниципалитетов: «Если у гражданина неприятности с законом и закон его преследует, то у человека проблема. Но когда законом преследуется более 700 мэров, то это уже не проблема самих мэров. Это проблема испанской юридической системы».
По решению испанского суда власти заблокировали сайт референдума, принадлежащий правительству Каталонии. При этом каталонские власти вскоре заново открыли сайт, но уже в другом домене.
I també la trobareu a https://t.co/eIrxu7hvhu Hi ha molta gent accedint de cop als dos dominis. https://t.co/xc0CxgGBCJ— Carles Puigdemont (@KRLS) 13 сентября 2017 г.
На этой неделе митинг в поддержку голосования под лозунгом «Референдум — это демократия» собрал в столице региона Барселоне миллион человек. Решение о проведении референдума об отделении от Испании парламент региона принял в начале сентября. В Мадриде проведения референдума считают незаконным.
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