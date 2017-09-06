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  • 07.09, 00:44
    Парламент Каталонии одобрил закон о проведении референдума. Испания, Каталония, парламенты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПарламент Каталонии одобрил закон о проведении референдума

    Парламент Каталонии одобрил закон о проведении референдума

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    Парламент Каталонии одобрил закон о проведении референдума

    Парламент Каталонии одобрил закон о проведении референдума

    Парламент Каталонии одобрил закон о проведении референдума
    • Фото Associated Press © 2017

      • В испанской Каталонии парламент поддержал законопроект о проведении референдума по вопросу самоопределения и возможности отделения от Испании.

      По сведениям ТАСС, инициативу о проведении референдума по вопросу самоопределения Каталонии поддержали сепаратистская коалиция «Вместе „за“» и «Кандидаты за народное единство». Референдум о возможном отделении Каталонии от Испании предполагается провести 1 октября.

      С точки зрения официального Мадрида, данный закон противоречит конституции Испании.

      Напомним, ранее правительство Каталонии обещало своим гражданам, что результаты плебисцита будут претворены в жизнь уже спустя 48 часов после голосования.

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