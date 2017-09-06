Парламент Каталонии одобрил закон о проведении референдума

В испанской Каталонии парламент поддержал законопроект о проведении референдума по вопросу самоопределения и возможности отделения от Испании.
По сведениям ТАСС, инициативу о проведении референдума по вопросу самоопределения Каталонии поддержали сепаратистская коалиция «Вместе „за“» и «Кандидаты за народное единство». Референдум о возможном отделении Каталонии от Испании предполагается провести 1 октября.
С точки зрения официального Мадрида, данный закон противоречит конституции Испании.
Напомним, ранее правительство Каталонии обещало своим гражданам, что результаты плебисцита будут претворены в жизнь уже спустя 48 часов после голосования.
С точки зрения официального Мадрида, данный закон противоречит конституции Испании.
Напомним, ранее правительство Каталонии обещало своим гражданам, что результаты плебисцита будут претворены в жизнь уже спустя 48 часов после голосования.
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