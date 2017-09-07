Конституционный суд Испании приостановил проведение референдума в Каталонии

Действие закона и декрета о проведении 1 октября в Каталонии референдума приостановлены на время рассмотрения исков от правительства Испании.
Конституционный суд Испании принял к рассмотрению иски правительства королевства о незаконности принятого накануне правительством Каталонии закона о проведении референдума 1 октября. В связи с этим действие закона о проведении референдума и соответствующего декрета автоматически приостанавливается. По конституции Испании правительство страны имеет право обжаловать в суде решения, принятые властями автономных областей, напоминает ТАСС.
Напомним, накануне председатель правительства Каталонии Карлес Пучдемон подписал декрет о проведении 1 октября референдума о независимости автономии от Испании. До этого вопрос о проведении референдума был одобрен парламентом Каталонии на заседании, которое длилось 16 часов.
В документе подчеркивается, что в случае победы на референдуме сторонников разрыва с Испанией, парламент Каталонии объявит о независимости в течение 48 часов после подсчета голосов.
Правительство Испании утверждает, что проведение такого референдума противоречит конституции страны.
Напомним, накануне председатель правительства Каталонии Карлес Пучдемон подписал декрет о проведении 1 октября референдума о независимости автономии от Испании. До этого вопрос о проведении референдума был одобрен парламентом Каталонии на заседании, которое длилось 16 часов.
В документе подчеркивается, что в случае победы на референдуме сторонников разрыва с Испанией, парламент Каталонии объявит о независимости в течение 48 часов после подсчета голосов.
Правительство Испании утверждает, что проведение такого референдума противоречит конституции страны.
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