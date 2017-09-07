Морские дьяволы. Северные рубежи
ТВ-Эфир
Морские дьяволы. Северные рубежи
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 07.09, 23:27

    Конституционный суд Испании приостановил проведение референдума в Каталонии

    1 комментарий
    • Фото: Reuters © 2017, Susana Vera
    Конституционный суд Испании приостановил проведение референдума в Каталонии

    Конституционный суд Испании приостановил проведение референдума в Каталонии

    Конституционный суд Испании приостановил проведение референдума в Каталонии
  • Фото: Reuters © 2017, Susana Vera

    • Действие закона и декрета о проведении 1 октября в Каталонии референдума приостановлены на время рассмотрения исков от правительства Испании.

    Конституционный суд Испании принял к рассмотрению иски правительства королевства о незаконности принятого накануне правительством Каталонии закона о проведении референдума 1 октября. В связи с этим действие закона о проведении референдума и соответствующего декрета автоматически приостанавливается. По конституции Испании правительство страны имеет право обжаловать в суде решения, принятые властями автономных областей, напоминает ТАСС.

    Напомним, накануне председатель правительства Каталонии Карлес Пучдемон подписал декрет о проведении 1 октября референдума о независимости автономии от Испании. До этого вопрос о проведении референдума был одобрен парламентом Каталонии на заседании, которое длилось 16 часов.

    смотретьПарламент Каталонии одобрил закон о проведении референдума
    Парламент Каталонии одобрил закон о проведении референдума
    В документе подчеркивается, что в случае победы на референдуме сторонников разрыва с Испанией, парламент Каталонии объявит о независимости в течение 48 часов после подсчета голосов.

    смотретьКаталония 1 октября проведет референдум о независимости
    Каталония 1 октября проведет референдум о независимости
    Правительство Испании утверждает, что проведение такого референдума противоречит конституции страны.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru