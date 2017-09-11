В Барселоне сотни тысяч людей митингуют за независимость Каталонии

Впечатляющие кадры приходят из Барселоны: там проходит массовая акция в поддержку независимости Каталонии.

По данным организаторов, встать под флаги и плакаты сторонников суверенитета Каталонии сегодня должны около 400 тысяч человек. И, судя по кадрам, митинг может оказаться еще масштабнее. Весь центр заполнен людьми. Большинство — в ярко-желтых футболках.



По замыслу, с высоты пересекающиеся улицы Барселоны должны выглядеть, как гигантский плюс. То есть, регион выступает за проведение референдума о независимости, который запретил официальный Мадрид. При этом на улицы сегодня вышли не только сторонники, но и противники независимости. Таких в Каталонии, по последним опросам, примерно половина.



При этом подавляющее большинство хочет именно проведения голосования, чтобы уже поставить точку в затянувшемся противостоянии Барселоны и Мадрида. И несмотря на запрет центральной власти, правительство Каталонии полно решимости провести референдум 1 октября.

