Морские дьяволы. Северные рубежи
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  • 11.09, 21:26
    В Барселоне сотни тысяч людей митингуют за независимость Каталонии. Испания, Каталония, митинги и протесты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Барселоне сотни тысяч людей митингуют за независимость Каталонии

    В Барселоне сотни тысяч людей митингуют за независимость Каталонии

    1 комментарий
    В Барселоне сотни тысяч людей митингуют за независимость Каталонии

    В Барселоне сотни тысяч людей митингуют за независимость Каталонии

    В Барселоне сотни тысяч людей митингуют за независимость Каталонии

      Впечатляющие кадры приходят из Барселоны: там проходит массовая акция в поддержку независимости Каталонии.

      По данным организаторов, встать под флаги и плакаты сторонников суверенитета Каталонии сегодня должны около 400 тысяч человек. И, судя по кадрам, митинг может оказаться еще масштабнее. Весь центр заполнен людьми. Большинство — в ярко-желтых футболках.

      По замыслу, с высоты пересекающиеся улицы Барселоны должны выглядеть, как гигантский плюс. То есть, регион выступает за проведение референдума о независимости, который запретил официальный Мадрид. При этом на улицы сегодня вышли не только сторонники, но и противники независимости. Таких в Каталонии, по последним опросам, примерно половина.

      При этом подавляющее большинство хочет именно проведения голосования, чтобы уже поставить точку в затянувшемся противостоянии Барселоны и Мадрида. И несмотря на запрет центральной власти, правительство Каталонии полно решимости провести референдум 1 октября.

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