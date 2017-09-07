Каталония 1 октября проведет референдум о независимости

Глава испанской Каталонии Карлес Пучдемон прокомментировал подписание указа о проведении референдума, на котором будет решаться вопрос о независимости региона.
Председатель правительства Каталонии Карлес Пучдемон подписал декрет о проведении 1 октября референдума о независимости автономии от Испании.
Карлес Пучдемон: «Никто не может лишить нас права голоса. Мы будем защищать до конца право всех каталонцев голосовать. Решать через урны для голосования — это демократия. Каталония демократическим путем определит свое будущее».
В среду парламент Каталонии провел голосование по закону о проведении референдума. Законопроект был одобрен, после чего правительство Каталонии во главе с Пучдемоном подписало указ о проведении плебисцита о независимости 1 октября.
В Мадриде не раз заявляли, что проведение такого референдума противоречит конституции Испании. В четверг правительство Испании соберется на экстренное заседание, пишетТАСС.
Карлес Пучдемон: «Никто не может лишить нас права голоса. Мы будем защищать до конца право всех каталонцев голосовать. Решать через урны для голосования — это демократия. Каталония демократическим путем определит свое будущее».
В среду парламент Каталонии провел голосование по закону о проведении референдума. Законопроект был одобрен, после чего правительство Каталонии во главе с Пучдемоном подписало указ о проведении плебисцита о независимости 1 октября.
В Мадриде не раз заявляли, что проведение такого референдума противоречит конституции Испании. В четверг правительство Испании соберется на экстренное заседание, пишетТАСС.
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