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  • 07.09, 02:16
    Каталония 1 октября проведет референдум о независимости. Испания, Каталония, парламенты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВКаталония 1 октября проведет референдум о независимости

    Каталония 1 октября проведет референдум о независимости

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    Каталония 1 октября проведет референдум о независимости

    Каталония 1 октября проведет референдум о независимости

    Каталония 1 октября проведет референдум о независимости
    • Фото Reuters © 2017

      • Глава испанской Каталонии Карлес Пучдемон прокомментировал подписание указа о проведении референдума, на котором будет решаться вопрос о независимости региона.

      Председатель правительства Каталонии Карлес Пучдемон подписал декрет о проведении 1 октября референдума о независимости автономии от Испании.

      Карлес Пучдемон: «Никто не может лишить нас права голоса. Мы будем защищать до конца право всех каталонцев голосовать. Решать через урны для голосования — это демократия. Каталония демократическим путем определит свое будущее».

      В среду парламент Каталонии провел голосование по закону о проведении референдума. Законопроект был одобрен, после чего правительство Каталонии во главе с Пучдемоном подписало указ о проведении плебисцита о независимости 1 октября.

      В Мадриде не раз заявляли, что проведение такого референдума противоречит конституции Испании. В четверг правительство Испании соберется на экстренное заседание, пишетТАСС.

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