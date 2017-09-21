Каталонских чиновников обязали ежедневно платить штрафы за организацию референдума

Конституционный суд Испании выписал крупные штрафы всем, кто причастен к организации референдума о независимости Каталонии, назначенного на 1 октября.
Главу экономического департамента региона обязали ежедневно выплачивать по 12 000 евро в казну королевства, а членов Центризбиркома — по 6 000 евро до тех пор, пока они не откажутся от идеи провести голосование.
Но каталонцы сдаваться пока не собираются. В центре Барселоны состоялся очередной многотысячный митинг в поддержку референдума. Аналогичные акции прокатились по всем крупным городам автономного сообщества накануне.
А ночью вспыхнули стычки с полицейскими, десятки человек были арестованы. В знак солидарности с задержанными рабочие барселонского порта отказались обслуживать корабли, на которых МВД перевозит своих сотрудников.
Но каталонцы сдаваться пока не собираются. В центре Барселоны состоялся очередной многотысячный митинг в поддержку референдума. Аналогичные акции прокатились по всем крупным городам автономного сообщества накануне.
А ночью вспыхнули стычки с полицейскими, десятки человек были арестованы. В знак солидарности с задержанными рабочие барселонского порта отказались обслуживать корабли, на которых МВД перевозит своих сотрудников.
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