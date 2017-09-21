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    Каталонских чиновников обязали ежедневно платить штрафы за организацию референдума. Испания, Каталония, митинги и протесты, референдумы, суды, штрафы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВКаталонских чиновников обязали ежедневно платить штрафы за организацию референдума

    Каталонских чиновников обязали ежедневно платить штрафы за организацию референдума

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    Каталонских чиновников обязали ежедневно платить штрафы за организацию референдума

    Каталонских чиновников обязали ежедневно платить штрафы за организацию референдума

    Каталонских чиновников обязали ежедневно платить штрафы за организацию референдума

      Конституционный суд Испании выписал крупные штрафы всем, кто причастен к организации референдума о независимости Каталонии, назначенного на 1 октября.

      Главу экономического департамента региона обязали ежедневно выплачивать по 12 000 евро в казну королевства, а членов Центризбиркома — по 6 000 евро до тех пор, пока они не откажутся от идеи провести голосование.

      Но каталонцы сдаваться пока не собираются. В центре Барселоны состоялся очередной многотысячный митинг в поддержку референдума. Аналогичные акции прокатились по всем крупным городам автономного сообщества накануне.

      А ночью вспыхнули стычки с полицейскими, десятки человек были арестованы. В знак солидарности с задержанными рабочие барселонского порта отказались обслуживать корабли, на которых МВД перевозит своих сотрудников.

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