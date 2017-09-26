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    Запах революции: за неделю до референдума обстановка в Каталонии обострилась до предела. Испания, Каталония, референдумы, спецрепортаж Итогов дня. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЗапах революции: за неделю до референдума обстановка в Каталонии обострилась до предела

    Запах революции: за неделю до референдума обстановка в Каталонии обострилась до предела

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    Запах революции: за неделю до референдума обстановка в Каталонии обострилась до предела

    Запах революции: за неделю до референдума обстановка в Каталонии обострилась до предела

    Запах революции: за неделю до референдума обстановка в Каталонии обострилась до предела

      В обмен на что Мадрид готов пойти на уступки? И как русские, живущие в Испании, оказались по разные стороны баррикад чужой битвы?

      В Испании, за несколько дней до референдума о независимости Каталонии, все говорят, что точка кипения мирного решения давней проблемы уже пройдена, и что теперь достаточно искры, чтобы накалившаяся до предела обстановка взорвалась. Власти уже бросили армию и полицию на аресты и подавление протестов. А каталонцы в ответ готовы на любые действия и грозят повторением событий 80-летней давности. Специальный репортаж из Барселоны и Мадрида корреспондента Дарьи Кустовой.

      Строить человеческие замки — традиционное фестивальное развлечение каталонцев. Но даже в них теперь находят политический подтекст. Мол, эта традиция показывает принципиальность каталонского народа. А летящие на площадь листовки, призывающие на референдум, подчеркивают, из-за чего этот самый народ пошел на принцип сейчас.

      В стремительном падении башни тоже можно углядеть символ: так же внезапно власти прислали в Каталонию военных и полицию из Мадрида. Местные силовики не подчиняются столице королевства. Арестованы каталонские министры, которые готовили референдум. А само голосование объявлено вне закона. И митинги теперь тут — главный аттракцион.

      Артём Штокал, блогер: «Сейчас мы в самом центре Барселоны, возле университета, который накануне захватили студенты. Люди начинают подходить, мероприятие организовывается. Запах революции висит в воздухе. Весь город обклеен стикерами с призывами к демократии и независимости».

      Каталония бьется за независимость давно: хотя регион и так свободнее прочих. Это автономия: со своим парламентом, правительством и даже президентом.

      Карлес Пучдемон, президент женералитета Каталонии: «Мы, конечно, будем голосовать. Кто-то сомневается, что мы проголосуем?»

      Мадрид парировал: не бывать этому никогда.

      Мариано Рахой, премьер-министр Испании: «Этот референдум не может быть организован. Это нелегально и нелегитимно».

      Каталонцы уверены, что Испания живет за их счет, хотя это явное преувеличение. Но все громче звучит на «каталонскм майдане» злой лозунг: «хватит кормить Мадрид».

      Сторонники отделения, похоже, не задумываются о том, как это в реальности, жить отдельно. «Независимая Каталония» звучит красиво, но стать отдельным государством просто лишь на словах. Такая страна не сможет быть членом Евросоюза. И чтобы приехать даже в Мадрид жителям Барселоны придется получать визы.

      Подробности — в репортаже «Итогов дня».

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