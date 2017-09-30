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    В Барселоне десятки тысяч человек вышли на митинг в поддержку референдума о самоопределении. Испания, Каталония, митинги и протесты, референдумы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Барселоне десятки тысяч человек вышли на митинг в поддержку референдума о самоопределении

    В Барселоне десятки тысяч человек вышли на митинг в поддержку референдума о самоопределении

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    • Фото: Reuters © 2017, Susana Vera
    В Барселоне десятки тысяч человек вышли на митинг в поддержку референдума о самоопределении

    В Барселоне десятки тысяч человек вышли на митинг в поддержку референдума о самоопределении

    В Барселоне десятки тысяч человек вышли на митинг в поддержку референдума о самоопределении
    • Фото: Reuters © 2017, Susana Vera

      • По словам организаторов митинга, чтобы поддержать проведение референдума о независимости Каталонии на улицы Барселоны вышли до 100 тысяч человек.

      В пятницу вечером на улицы Барселоны на акцию в поддержку проведения референдума о самоопределении Каталонии вышли десятки тысяч человек. Акция на площади перед фонтаном Монжуик в Барселоне началась в семь часов вечера по местному времени с концерта, который продолжался более двух часов. Многие собравшиеся держат в руках желто-красные флаги Каталонии, пишет РИА Новости.

      Напомним, региональные власти Каталонии собираются провести 1 октября референдум о самоопределении и независимости автономии от Испании.

      Конституционный суд Испании приостановил действие всех документов о проведении референдума, объявив все действия по подготовке и проведению плебисцита в Каталонии незаконными. По конституции страны проведение референдума может быть назначено королем по предложению председателя правительства, одобренному парламентом Испании.

      Власти Каталонии заявляют, что в любом случае намерены провести референдум 1 октября. Согласно опросам, за отделение Каталонии от Испании выступают около 41% каталонцев, 49% — против. При этом около 80% населения Каталонии выступает за проведение референдума.

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