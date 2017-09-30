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Секрет на миллион
    Перед референдумом в Каталонии сторонники единой Испании устроили акцию в Мадриде. Испания, Каталония, митинги и протесты, референдумы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПеред референдумом в Каталонии сторонники единой Испании устроили акцию в Мадриде

    Перед референдумом в Каталонии сторонники единой Испании устроили акцию в Мадриде

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    Перед референдумом в Каталонии сторонники единой Испании устроили акцию в Мадриде

    Перед референдумом в Каталонии сторонники единой Испании устроили акцию в Мадриде

    Перед референдумом в Каталонии сторонники единой Испании устроили акцию в Мадриде

      Меньше суток остается до начала референдума о независимости Каталонии. В Мадриде не раз заявляли, что не признают результаты, даже если за суверенитет выступит большинство жителей региона.

      В испанской столице сегодня прошел 70-тысячный митинг против голосования в Каталонии. Его участники скандировали «я — испанец» и «Каталония — часть Испании». Некоторые участники акции вышли на улицы с призывами арестовать главу женералитета Каталонии Карлеса Пучдемона.

      Ранее подобные уличные мероприятия прошли в Севилье, городе Пальма-де-Майорка на Балеарских островах, в Сантандере и Барселоне. В каталонской столице сторонников единой Испании было сегодня существенно меньше, чем тех, кто хочет независимости.

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      Накануне вечером почти 100 тысяч человек собрались на митинг-концерт у подножия горы Монжуик и потребовали провести голосование, несмотря на разное отношение к самой независимости региона.

      В Мадриде же настаивают на незаконности референдума. Накануне полиция конфисковала урны и 2,5 миллиона бюллетеней. А сегодня утром правоохранители начали блокировать школы, где планируется провести голосование.

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