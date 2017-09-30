Полиция закрыла более тысячи избирательных участков в Каталонии

В Каталонии закрыли 1,3 тысячи школ, которые должны были стать избирательными участками на референдуме о независимости 1 октября.
Как заявил официальный представитель испанского правительства в Каталонии Энрик Мелло, в некоторых закрытых школах остаются люди, которые пришли на спортивные и досуговые меропрития.
Энрик Мелло, представитель испанского правительства в Каталонии: «Из 2315 школ 1,3 тысячи были закрыты полицией. Из них всего в 163 школах находятся люди, которые занимаются спортом и другими досуговыми мероприятиями».
Мелло добавил, что все оставшиеся в школах были предупреждены, что до 06:00 воскресенья должны покинуть здания. При этом представителя правительства пояснил, что здания школ опечатаны знаками, которые запрещают туда вход.
Ранее родители с детьми по призыву школьных ассоциаций «оккупировали» школы Каталонии, чтобы не допустить их закрытия до 1 октября.
Референдум о независимости Каталонии назначен на 1 октября. Испанские власти считают действия каталонских властей по подготовке референдума незаконными, так как по Конституции страны проведение референдума может быть назначено королем по предложению председателя правительства, одобренному парламентом Испании.
Согласно опросам, за отделение Каталонии от Испании выступают около 41% каталонцев, 49% — против. При этом около 80% населения Каталонии выступает за проведение референдума.
Энрик Мелло, представитель испанского правительства в Каталонии: «Из 2315 школ 1,3 тысячи были закрыты полицией. Из них всего в 163 школах находятся люди, которые занимаются спортом и другими досуговыми мероприятиями».
Мелло добавил, что все оставшиеся в школах были предупреждены, что до 06:00 воскресенья должны покинуть здания. При этом представителя правительства пояснил, что здания школ опечатаны знаками, которые запрещают туда вход.
Ранее родители с детьми по призыву школьных ассоциаций «оккупировали» школы Каталонии, чтобы не допустить их закрытия до 1 октября.
Референдум о независимости Каталонии назначен на 1 октября. Испанские власти считают действия каталонских властей по подготовке референдума незаконными, так как по Конституции страны проведение референдума может быть назначено королем по предложению председателя правительства, одобренному парламентом Испании.
Согласно опросам, за отделение Каталонии от Испании выступают около 41% каталонцев, 49% — против. При этом около 80% населения Каталонии выступает за проведение референдума.
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