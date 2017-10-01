В Барселоне перед закрытыми участками для голосования выстроились очереди

До планируемого открытия участков для голосования на референдуме о самоопределнии Каталонии осталось несколько часов, а активисты уже заняли очередь.
Как передает РИА Новости, сотни человек выстроились в очереди за несколько часов до запланированного открытия участков для голосования на референдуме о самоопределении Каталонии.
Официально голосование должно начаться в 09:00 по местному времени (10:00 по Москве) и продолжится до 20:00 (21:00). Власти Каталонии обещали открыть 2315 избирательных участков, на которых будут иметь возможность проголосовать 5,3 миллиона избирателей.
По требованию властей Испании полиция должна к этому моменту опечатать все школы, где расположены большинство участков, и взять их под контроль, чтобы не допустить проведения референдума.
Во многих школах организованы дежурства активистов, занявших здания еще в пятницу. Это родители школьников со своими детьми, а также волонтеры.
Напомним, в Мадриде настаивают на том, чтопроведение этого референдума противоречит конституции страны. А власти Каталонии заявляют, что голосование состоится при любых обстоятельствах. Политики Каталонии заявляют, что если власти Испании помешают проведению референдума, это будет расценено жителями как автоматическая победа сторонников выхода автономии из состава королевства.
Накануне референдума в Испании состоялись многочисленные акции, в который приняли участие как сторонники, так и противники проведения голосования о самоопределении автономии. Многие считают, что референдум должен состояться, но с разрешения Мадрида.
Официально голосование должно начаться в 09:00 по местному времени (10:00 по Москве) и продолжится до 20:00 (21:00). Власти Каталонии обещали открыть 2315 избирательных участков, на которых будут иметь возможность проголосовать 5,3 миллиона избирателей.
По требованию властей Испании полиция должна к этому моменту опечатать все школы, где расположены большинство участков, и взять их под контроль, чтобы не допустить проведения референдума.
Во многих школах организованы дежурства активистов, занявших здания еще в пятницу. Это родители школьников со своими детьми, а также волонтеры.
Напомним, в Мадриде настаивают на том, чтопроведение этого референдума противоречит конституции страны. А власти Каталонии заявляют, что голосование состоится при любых обстоятельствах. Политики Каталонии заявляют, что если власти Испании помешают проведению референдума, это будет расценено жителями как автоматическая победа сторонников выхода автономии из состава королевства.
Накануне референдума в Испании состоялись многочисленные акции, в который приняли участие как сторонники, так и противники проведения голосования о самоопределении автономии. Многие считают, что референдум должен состояться, но с разрешения Мадрида.
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