Референдум в Каталонии: полиция применила резиновые пули и шумовые гранаты

Испанская полиция жестко разгоняет желающих проголосовать на референдуме о независимости Каталонии.
Правоохранительные органы прибегли к использованию шумовых гранат. Кроме того, полицейские стали стрелять по собравшимся резиновыми шариками. В результате как минимум 13 человек получили легкие травмы, передает ТАСС.
Также продолжаются задержания участников массовых выступлений, которые происходят на фоне плебисцита. Полиция блокирует избирательные участки.
Напомним, сегодня в Каталонии стартовал референдум о независимости автономии, который Мадрид считает незаконным. Участки, которые были не опечатали, открылись сегодня ровно в 9:00 по местному времени (10:00 по Москве). При этом испанские власти заявили, что результаты голосования не будут иметь никакой юридической силы.
При этом представитель властей автономного сообщества Каталония Жорди Турул заявил, что 73% избирательных участков, на которых можно было проголосовать на референдуме, смогли открыться. При этом он призвал набраться терпения, поскольку «происходят постоянные атаки на компьютерные системы», связанные с голосованием.
Также продолжаются задержания участников массовых выступлений, которые происходят на фоне плебисцита. Полиция блокирует избирательные участки.
В Каталонии началось настоящее кровопролитие. Полиция избивает людей, пришедших голосовать на референдуме за независимость. А также использует против них резиновые пули и шумовые гранаты.Опубликовано НТВ 1 октября 2017 г.
Where is exactly democracy here? #CatalanReferendum #1Oct #Votarem #Catalonia pic.twitter.com/RpHKORCFjm— Pau (@Pausuzu) 1 октября 2017 г.
Braços trencats i cops de tot tipus de la policia a l’Escola Verd de Girona. La mostra, aqt vídeo que em passen. #1oCatRàdio pic.twitter.com/R0iT9MclXV— Sergi Roca Puntí (@sergirocap) 1 октября 2017 г.
@thetimes @AP @Independent@thetimes @nytimes @BILD@welt#Spanish Army attacking people of Catalonia to refrain voting #Stop #Dictatorship pic.twitter.com/Ie59Pw6dcU— julivia (@juliviajulivia) 1 октября 2017 г.
Напомним, сегодня в Каталонии стартовал референдум о независимости автономии, который Мадрид считает незаконным. Участки, которые были не опечатали, открылись сегодня ровно в 9:00 по местному времени (10:00 по Москве). При этом испанские власти заявили, что результаты голосования не будут иметь никакой юридической силы.
При этом представитель властей автономного сообщества Каталония Жорди Турул заявил, что 73% избирательных участков, на которых можно было проголосовать на референдуме, смогли открыться. При этом он призвал набраться терпения, поскольку «происходят постоянные атаки на компьютерные системы», связанные с голосованием.
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