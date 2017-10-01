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    Референдум в Каталонии: полиция применила резиновые пули и шумовые гранаты

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    • Фото: @lostpeaks / twitter.com
    Референдум в Каталонии: полиция применила резиновые пули и шумовые гранаты

    Референдум в Каталонии: полиция применила резиновые пули и шумовые гранаты

    Референдум в Каталонии: полиция применила резиновые пули и шумовые гранаты
  • Фото: @lostpeaks / twitter.com

    • Испанская полиция жестко разгоняет желающих проголосовать на референдуме о независимости Каталонии.

    Правоохранительные органы прибегли к использованию шумовых гранат. Кроме того, полицейские стали стрелять по собравшимся резиновыми шариками. В результате как минимум 13 человек получили легкие травмы, передает ТАСС.

    Также продолжаются задержания участников массовых выступлений, которые происходят на фоне плебисцита. Полиция блокирует избирательные участки.

    В Каталонии началось настоящее кровопролитие. Полиция избивает людей, пришедших голосовать на референдуме за независимость. А также использует против них резиновые пули и шумовые гранаты.

    Опубликовано НТВ 1 октября 2017 г.








    Напомним, сегодня в Каталонии стартовал референдум о независимости автономии, который Мадрид считает незаконным. Участки, которые были не опечатали, открылись сегодня ровно в 9:00 по местному времени (10:00 по Москве). При этом испанские власти заявили, что результаты голосования не будут иметь никакой юридической силы.

    При этом представитель властей автономного сообщества Каталония Жорди Турул заявил, что 73% избирательных участков, на которых можно было проголосовать на референдуме, смогли открыться. При этом он призвал набраться терпения, поскольку «происходят постоянные атаки на компьютерные системы», связанные с голосованием.

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